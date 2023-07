Prefeitura disponibiliza informações sobre a Capital divulgadas no Censo Demográfico 2022

Você sabia que Campo Grande possui 897.938 habitantes e é a 17ª cidade mais populosa do Brasil? Essas e outras informações sobre a Capital foram divulgadas no Censo Demográfico 2022, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que já estão disponíveis na plataforma do Sistema Municipal de Indicadores de Campo Grande (SISGRAN).

Disponibilizadas em formato de painel dinâmico Business Intelligence (BI), no endereço eletrônico esta é uma novidade que a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), disponibilizou para a população da Capital. O painel que ainda se encontra em fase de estudos, testes, aprimoramento e implantação para análise e visualização dos dados tabulares e georreferenciados é uma importante ferramenta que a administração municipal instituiu para desenvolver mecanismos que contribuam para o planejamento, a execução e a avaliação de políticas públicas locais.

“Esse primeiro dashboard contempla as principais informações populacionais e, em breve, de domicílios dos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul. À medida que o IBGE realizar a divulgação dos dados setorizados por região urbana e bairro, outras interfaces gráficas com dados mais específicos serão lançadas no Sisgran, tanto no módulo Censo e Indicadores Gerais, quanto em Mapas”, explica a Gerente de Estatística da Planurb, Kelly Cacemiro.

SISGRAN

O Sistema Municipal de Indicadores de Campo Grande (Sisgran) é o sistema da Prefeitura Municipal de Campo Grande, onde a população pode acessar dados, informações e indicadores sobre diversos temas da cidade.

No módulo Mapas, por exemplo, o munícipe pode ter acesso a informações sobre escolas, unidades de saúde, academias ao ar livre, parques e parquinhos infantis da sua região urbana. Também pode saber os dias e horários da coleta seletiva no seu bairro, e encontrar dados territoriais e populacionais, bairro a bairro.

Baixar o Perfil Socioeconômico, o Plano Diretor de Planejamento Urbano Ambiental de Campo Grande; acessar sites de outras instituições com dados sobre mobilidade e trânsito, educacionais, de saúde e de segurança pública também são recursos disponíveis na ferramenta.

Acesse o Sisgran: