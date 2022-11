A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM) em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), disponibiliza mais uma ferramenta de gestão à população campo-grandense.

O Sistema Unificado de Prestação de Contas traz informações atualizadas diariamente sobre valores arrecadados, despesas públicas, além de dados referentes à licitação. O painel faz parte da Sala de Gestão (https://saladegestao.campogrande.ms.gov.br), página na web que reúne diversas informações de interesse público.

As informações contidas no painel demonstram de forma transparente, se os objetivos propostos pelo Poder Público Municipal estão sendo cumpridos, bem como se os processos estão adequados.

“O Sistema Unificado de Prestação de Contas faz parte das metas prioritárias da Gestão e cumprir o proposto, só demonstra o quanto a Prefeitura de Campo Grande está comprometida com a população, buscando cada vez mais, tornar seus atos públicos e transparentes, priorizando o controle social”, ressalta a prefeita da Capital, Adriane Lopes.

Para o controlador-geral do Município, Luiz Afonso Gonçalves, a iniciativa traz benefícios tanto para Administração Municipal quanto para o cidadão que poderá acompanhar em tempo real a aplicação do dinheiro público. “Além de ser uma obrigação, a prestação de contas assegura a transparência das ações e investimentos realizados pelo gestor, promove a defesa do patrimônio público, além de manter toda a população informada e ciente sobre como o dinheiro público está sendo gasto”, destaca o controlador-geral.

O projeto, que começou em 2021 com a criação do Grupo de Trabalho formado por técnicos de diversos órgãos da Prefeitura de Campo Grande para direcionar a criação do Sistema, ganhou corpo no decorrer dos últimos meses.

Desenvolvido pela Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), o SISPRES já conta com painéis quantitativos que apontam números de arrecadações, licitações e despesas no período de janeiro de 2021 até então.

A ferramenta facilitará a tomada de decisões dos gestores municipais, pois as informações estarão concentradas em uma única plataforma, permitindo o acesso com mais celeridade. “Com o apoio da tecnologia os gestores municipais têm acesso a informações estratégicas contidas nos sistemas, o que torna a gestão mais eficiente. Da mesma forma uma gestão eficiente é mais transparente e os painéis da sala da gestão são o resultado da junção desses dois fatores”, explica Paulo Cardoso, diretor-presidente da Agetec.