A Prefeitura de Campo Grande realizou na última segunda-feira (28) o sorteio da 8ª premiação da Nota Premiada de Campo Grande. Os ganhadores são, Melissa Luany Ota Lima (R$ 50 mil), Antônio Carlos Diniz Linhares (R$ 15 mil) e Izalda Vieira de Almeida Marques (R$ 5 mil). A primeira entrega de 2021 da premiação está prevista para a segunda quinzena de janeiro. E o próximo sorteio já tem data marcada, dia 27/01.

A Nota Premiada Campo Grande prevê a distribuição de prêmios àqueles que contratarem serviços consubstanciados em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e emitida por prestadores de serviços estabelecidos no Município, visando incentivar a emissão do documento fiscal.

Da participação

Não terá direito a participação do sorteio: a prestação de serviços realizada por instituições financeiras; o tomador de serviços que não permitir sua identificação na NFS-e; NFS-e de transporte público de passageiros classificado no subitem 16.01, da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n. 59/2003; NFS-e de transporte público de passageiros efetuados por empresas de taxi e de aplicativos.

Ressalvadas as pessoas previstas no Regulamento, participarão dos sorteios da Promoção da Nota Premiada Campo Grande somente os tomadores de serviços pessoas físicas que tenham tomado serviço consubstanciado em NFS-e emitida no período de apuração e que seja válida.

Para a aquisição do cupom eletrônico será levado em conta o somatório dos valores das NFS-e recebidas no período de apuração, na proporção de um cupom eletrônico a cada R$ 20,00 (vinte reais).

Considera-se período de apuração o mês de emissão da NFS-e anterior à data do sorteio, exceto as NFS-e do mês de janeiro de 2020 que foram computadas com as do mês subseqüente.

Os cupons eletrônicos com os números para concorrer ao sorteio terão validade apenas no sorteio para os quais foram emitidos.

Para obtenção do nome de usuário e senha, o tomador de serviços pessoa física deverá se cadastrar no endereço eletrônico disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande, com a indicação de CPF, nome completo, endereço, e-mail e telefone.

IMPORTANTE: As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas canceladas no período de geração de cupons não participarão do sorteio correspondente.