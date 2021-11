A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), Federação de e-Sports de Mato Grosso do Sul (Fespms) e Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), divulgou, nesta segunda-feira (22), a lista de atletas classificados para a final da 1ª Edição do Jogos Eletrônicos Campo-Grandense.

A disputa final está marcada para acontecer presencialmente do dia 4 a 5 de dezembro, no Ginásio Guanandizão. Os vencedores, da categoria aberta, serão premiados em R$ 9 mil, além de medalhas e troféus.

Na categoria escolar da modalidade Free Fire foram classificados para final as unidades: Escola Estadual Rui Barbosa, Escola Estadual Luisa Vidal B. Daniel, Escola Estadual Ulisses Serra, Escola Estadual Izaura Higa, Escola Estadual Silvio de O. dos Santos, Escola Estadual Padre C. De Monte, Escola Municipal Consulesa M. M. Trad, Escola Estadual Brasília Ferraz, Escola Estadual Maestro Heitor V. Lobos, Escola Municipal Prof. Flora G. R. Pires e Escola Estadual Arlindo de A. Gomes.

Já na modalidade Clash Royalle escolar as unidades classificadas foram: Escola Estadual Maria de Lourdes toledo Areias, Escola Particular Raul Sans de Matos, Escola Estadual Zélia Quevedo Chaves e Escola Municipal Maria Lúcia Passarelli

Para os atletas que se dedicaram na categoria aberta, os classificados para disputar a final foram os times: Team X, Dothraki, Cartel 67, 067 E-Sports FF, Force G, US Guri, Sem Xoro, Los Maniacos, New Fanatik PSG (+18), ADMS, Black Zone e Murder 67.

“Os atletas da nossa Capital mostraram um grande potencial para disputar até mesmo campeonatos internacionais. Acompanhamos todos os torneios e percebemos a garra de cada jogador, além do companheirismo com as equipes. Fomos pioneiros no lançamento deste campeonato inédito de iniciativa da Prefeitura, ressaltando o incentivo com a futura geração esportiva”, disse o diretor-presidente da Fundação, Cláudio Serra Filho.

O vice-presidente da Federação, André Lacerda, comemora a realização técnica do campeonato e atenção com cada jogador até a etapa final. “Foi o maior evento já realizado pela federação e o maior evento esportivo já realizado no município. Foram mais de dois mil atletas inscritos em uma mesma modalidade esportiva, concorrendo entre si para chegarem nessa grande final apenas os 48 melhores da sua categoria. É um orgulho para a FESPMS ter participado desse evento realizado pelo município e um marco na história de Campo Grande, que cada vez mais se encaminha para uma cidade referência em tecnologia. ”, explica.

Mais informações sobre o campeonato e a lista completa estão disponíveis nas redes sociais da Fundação, @Funespcg , e através do link: www.campogrande.ms.gov.br/funesp/.