Prefeitura divulga relação de inscritos e classificados para ingresso no PRIMT

A Prefeitura de Campo Grande e a Fundação Social do Trabalho (Funsat), tornaram pública a relação dos inscritos (anexo I) e classificados (anexo II), dos interessados em prestar serviços na administração municipal, por meio do PRIMT (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho). As informações estão disponíveis para consulta na Edição Extra do Diário Oficial (Diogrande) n. 7.130, de sexta-feira (21).

Os candidatos têm o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de publicação do edital, para interposição de recursos em face da divulgação do resultado parcial. As informações completas podem ser conferidas aqui:

Sobre o PRIMT

Podem participar do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho os cidadãos com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos até 67 (sessenta e sete) anos, devidamente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), mediante apresentação da Folha resumo (que consta a composição familiar) e Número de Identificação Social (NIS).

Outro requisito para ingresso no PRIMT é estar em situação de desemprego por período igual ou superior a 06 (seis) meses; também é necessário declarar residência no município de Campo Grande há, pelo menos 01 (um) ano (apresentar comprovante de residência) e possuir renda familiar per capita não superior a ½ (meio) salário mínimo vigente. Apenas um membro por núcleo familiar poderá se inscrever no programa.

Os beneficiários do PRIMT são atendidos com um salário mínimo, cesta básica mensal, vale-transporte e alimentação no horário de trabalho. Entre as regras para permanência no Programa, é necessário que os beneficiários apresentem semestralmente certificados de participação de cursos com no mínimo 40 horas/aula.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5832 ou 5833, ou presencialmente na Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.