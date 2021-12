A Prefeitura Municipal de Campo Grande doou uma área no Bairro Jardim dos Estados para o Estado de Mato Grosso do Sul, onde será construída a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Campo Grande (DEPAC). A Lei n. 6.744, publicada hoje no Diogrande, autorizou a desafetação e doação. A autorização para doar a área foi aprovada em plenário ontem (14) na Câmara Municipal.

Em contrapartida, o Estado doará dez viaturas policiais para uso da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Para o secretário municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Valério Azambuja, os veículos vão auxiliar o trabalho realizado pela GCM. “Com certeza essas viaturas novas vão ser empregadas na ronda preventiva nas sete regiões da cidade, e também na segurança do entorno das escolas com a ‘Ronda Escolar’ e nas operações de blitz. Os veículos devem ser entregues no próximo semestre, é o tempo para o Estado fazer os procedimentos de compra e a entrega para a prefeitura”.

O terreno do Parcelamento Jardim Sete de Setembro vai abrigar o prédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que deverá ser construído no prazo de 36 meses após a transferência do patrimônio.