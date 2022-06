O tradicional Arraiá do Nhô Artesão – após dois anos de interrupção por conta das medidas de isolamento – volta a ser celebrado nesta sexta-feira (24) na Praça dos Imigrantes, a partir das 18h. Chegando em sua 18ª edição, a festa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e a Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API).

Como não poderia faltar em uma boa festa junina, as quadrilhas estarão presentes – tanto o grupo “Pé-de-moleque”, do Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, quanto a que será improvisada na hora com os presentes; basta arranjar um par e se juntar à dança. Haverá também uma premiação para aqueles que estiverem mais bem caracterizados como caipiras. Os vencedores receberão peças de artesanato diretamente das barracas na praça.

As 28 lojas de artesanato estarão abertas para exposição e venda de produtos, além da lanchonete, que vai oferecer uma variedade de comidas e bebidas típicas especialmente hoje.

A homenagem a São João será feita por meio de uma procissão com a imagem do santo. E embalando os visitantes na trilha sonora estará o cantor Santhiago, que vai levar muito sertanejo e modão na companhia de Bruno Magalhães.

Serviço

Arraiá do Nhô Artesão

Local: Praça dos Imigrantes

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, n.º 46, esquina com a Rui Barbosa, no Centro.