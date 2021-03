A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) em parceria com o governo do Estado (Agehab) e governo federal, entrega no próximo dia 7 de abril, moradias aos 192 beneficiários do Residencial Armando Tibana, construído na modalidade Minha Casa Minha Vida – Entidades. O cronograma de entrega das chaves do empreendimento, que fica no Bairro Centro Oeste (Anhanduizinho), está em formatação para respeitar todas as medidas de biossegurança exigidas diante da situação vigente de pandemia.

A diretora-presidente da Amhasf, Maria Helena Bughi, esclarece que os beneficiários devem aguardar o contato via telefone para ter ciência do horário determinado para a entrega das moradias, de maneira individual. “É um momento de alegria e sabemos que os beneficiários estão ansiosos para receber as chaves, porém, já avisamos que não serão entregues fora do horário determinado pelo cronograma, para que não haja aglomeração de pessoas”, reitera.

Armando Tibana

Além da doação do terreno avaliado em mais de R$ 2 milhões, o município realizou investimento da ordem de R$ 300 mil na infraestrutura externa como asfalto, esgoto e drenagem. A Conssol (Sistema Integrado de Economia Solidária) foi a entidade escolhida pelo programa para realizar a seleção das famílias contempladas.

Os 192 apartamentos que integram o residencial estão divididos em 12 blocos com 16 apartamentos, cada. O prefeito Marquinhos Trad havia afirmado, durante visita de acompanhamento das obras no ano passado, para que os moradores transformem o residencial em um lar de bênçãos e de boa convivência em coletividade.

“Que aqui vocês vivam em harmonia e como bons irmãos, já que será um espaço também de coletividade. Deus escolheu vocês entre muitas outras pessoas que têm o mesmo sonho. Então, que a chave que vai abrir a moradia de cada um de vocês seja a mesma que vai cultivar o amor e ensinar os filhos a respeitar pai, mãe, com educação e com princípios cristãos, já que Deus não erra nas suas escolhas e elas são perfeitas e agradáveis”, disse na ocasião o chefe do Executivo Municipal.

Especificações – Cada unidade tem 47 metros quadrados, divididos em cozinha, sala, 2 quartos e banheiro. Os apartamentos destinados a PCDs já estão adequados para receber moradores com deficiência, que possuem necessidades especiais de mobilidade.