Para combater o avanço do COronavírus em Três Lagoas, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério Público Estadual, realizou uma reunião com líderes religiosos na última terça-feira (4).

O intuito da reunião foi de explicar sobre os números apresentados, os riscos de contaminação e tirar as dúvidas dos líderes religiosos presentes, para assim, unirem forças no combate ao avanço da doença.

Representantes de igrejas evangélicas, católica e umbanda estiveram presentes na reunião que foi realizada com a secretária de Saúde Angelina Zuque, o diretor de Vigilância Sanitária Cristovam Bazan, o doutor Vinicius de Jesus Rodrigues Neves e o promotor de Justiça Moisés Casarotto.

Durante a reunião foram abordados assuntos como o combate às Fake News, número de mortes por COVID-19, maneiras de contaminação em locais como templos e cuidados necessários com fieis que apresentem sintomas da doença.

“É muito importante termos pessoas de tanta importância social para conversarmos e espalharmos a verdade sobre o que tem acontecido em Três Lagoas. Precisamos nos unir para que o número de pessoas nos hospitais não cresça e a nossa Cidade não entre em colapso como muitas outras. É por isso que temos trabalhado diariamente”, afirmou o promotor Moises Casaroto.

Outras reuniões serão agendadas para que os líderes de outros templos possam participar. Nesta, estiveram presentes representantes o Padre Rogério, representando a Igreja Católica, João Marcelo representando o terreiro de Umbanda Tenda da Cigana Rosita, além dos pastores Idelcir Martins, da Igreja Luz do Mundo, Flávio Gabriel da Assembleia de Deus Ministério São José do Rio Preto, Jerson Costa da 1ª Igreja Batista de Três Lagoas, Doile Matias da Assembleia de Deus Três Lagoas e Geraldo Maurício da Igreja Petencostal Poder do Evangelho.