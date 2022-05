Voltando à normalidade de suas programações culturais, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), e o Serviço Social do Comérico (Sesc) realizam a primeira edição em 2022 do Domingo na 14 neste dia 8.

O evento vem recheado de atividades recreativas gratuitas e shows, com destaque para as presenças femininas no palco em comemoração ao Dia das Mães.

Às 17h, haverá contação da historinha “A Menina Balão”, com Kelly Guavira. Em seguida, às 18h, apresentação do espetáculo de teatro “Chapeuzinho Vermelho”, com Bolonhesa e sua Trupe, em uma aventura com final inusitado para o Lobo Mau.

Na parte musical, que tem início programado para as 19h, a banda On The Road – que costuma trazer sucessos do classic rock em um repertório que atravessa décadas – se junta a “Elas”: uma seleção de 10 das principais cantoras de Mato Grosso do Sul, nos mais diferentes estilos e gêneros musicais. A lista de artistas inclui Jane Jane, Méri Oliveira, Juci Ibanez, Gessy Paes, Negabi, Marina Dalla, Jacke Cafure, Maila Marcato, Patty Araújo e Adriana Scarpari.

A retomada do Domingo na 14 foi celebrada pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, que falou sobre a expectativa para o evento. “Sempre foi objetivo desta gestão revitalizar o centro da cidade, e levar eventos culturais para a região faz parte disso. Esperamos que as mamães e todas as famílias possam vir curtir essa festa especial que nós preparamos para a população”.

Serviço:

O palco do Domingo na 14 fica montado na Rua 14 de Julho, esquina com a Rua Barão do Rio Branco. As atrações começam a se apresentar às 17h e o evento é gratuito.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417. Acompanhe as ações do Sesc Cultura @sescculturams e Facebook/sescculturams e as redes sociais da Sectur em @secturcg.