Prefeitura empossa membros do Conselho Municipal de Segurança Pública

Foto: Ana Paula Fernandes

A Prefeitura de Campo Grande empossou nesta terça-feira (20), os 33 membros do Conselho Municipal de Segurança Pública (Comsep) para o biênio 2023-2024. A instituição tem como foco integrar representantes de diversos segmentos da sociedade para dar suporte no atendimento da Segurança Pública. O intuito é cooperar com a elaboração de políticas de prevenção à violência e à criminalidade.

“Nossa meta para o novo biênio é seguir as diretrizes que já são marca da atual administração, que é sair do gabinete e ir até a comunidade. Queremos levar nossas reuniões para as sete regiões de Campo Grande e ouvir diretamente as demandas da população. Assim poderemos detectar com mais eficiência as principais necessidades e resolver situações que são prioritárias das comunidades”, aponta o presidente do Conselho, Anderson Gonzaga da Silva.

O Conselho Municipal de Segurança Pública é subordinado à Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e atua como órgão auxiliar do Executivo Municipal e demais entidades ligadas direta ou indiretamente ao setor da segurança pública, como associações e outras organizações civis, tanto privadas quanto públicas.

“Nossa Associação é uma instituição que tem 97 anos e conta com mais de nove mil associados, é a Casa do Empresário. Nossa pauta está diretamente ligada a defender e representar as demandas de segurança dessa classe de trabalhadores tão expressiva para a economia da nossa Capital. Então, é muito importante ter um representante desse setor ocupando uma das cadeiras do Conselho para dar suporte a esse nicho socioeconômico”, aponta Juliana Aranda, membro titular da Associação Comercial de Campo Grande.

O Conselho Municipal de Segurança Pública (COMSEP), criado pela Lei no 6.079, é formalizado como de caráter consultivo e opinativo e permite que o órgão execute ações e troca de experiências com a comunidade, de forma a garantir os direitos fundamentais dos cidadãos ligados a segurança pública.

David da Silva Gouveia é membro-titular Conselheiro da Região Urbana Imbirussu. O líder comunitário foi reempossado para o novo biênio e aponta a importância do Conselho para o coletivo. “Somos nós que fazemos intercâmbio de informações e necessidades dos nossos bairros para com os órgãos públicos”.

O Comsep também atua como organizador de debates para propor planos, programas e projetos, a partir do Plano Diretor de Campo Grande, do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como também promover campanhas com participação da sociedade em projetos que objetivam a melhoria da segurança das pessoas.

Confira os membros empossados:



Representantes das Entidades Governamentais

Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes)

Titular e Presidente do Comsep: Anderson Gonzaga da Silva Assis

Suplente: GCM Ideu Vilela Rodrigues

Superintendência do Comando da Guarda Civil Metropolitana

Titular: GCM Anderson Francisco Fretes Ortigoza

Suplente: GCM Alexandre de Souza Pedroso

Superintendência Regional da Polícia Federal de MS

Titular: Delegado Fabrício de Azevedo Carvalho

Suplente: PF Antônio Raniere de Queirós Magalhães

Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal do MS

Titular: PRF Caroline Silva de Oliveira

Suplente: PRF Amarildo José de Souza

Delegacia Geral da Polícia Civil do MS

Titular: Delegado Odorico Ribeiro de Mendonça e Mesquita

Suplente: Delegado Nilson Fonseca Martins

Polícia Militar do MS

Titular: QOPM Emerson de Almeida Vicente

Suplente: QOPM Wellington Klimpel do Nascimento

Departamento Estadual de Trânsito do MS (Detran- MS)

Titular: Elijane de Jesus Nantes Coelho

Suplente: Otílio Ruben Ajala Júnior

Câmara Municipal de Campo Grande

Titular: Vereador Coronel Alírio Villassanti

Suplente: Vereador Paulo Lands

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran)

Titular: Carlos Gomes Guarini da Silva Leite

Suplente: Sidinei Oshiro

Associação Comercial e Industrial de Campo Grande

Titular: Juliana Aparecida Fleury Aranda

Representantes das Entidades Não-governamentais

Conselho de Segurança da Região Urbana Anhanduizinho

Titular: José Carlos Pereira

Suplente: Irwing Ferreira

Conselho de Segurança da Região Urbana Bandeira

Titular: José Humberto da Silva

Suplente: Emar Ferreira da Silva

Conselho de Segurança da Região Urbana Centro

Titular: José Luiz Kreutz

Suplente: Rodrigo Hata

Conselho de Segurança da Região Urbana Imbirussu

Titular: David da Silva Gouveia

Suplente: Luiz Felipe Barbosa Mendes

Conselho de Segurança da Região Urbana Lagoa

Titular: Flávio de Jesus Muniz

Suplente: João Romero

Conselho de Segurança da Região Urbana Prosa

Titular: Carlos Henrique Faustino Rosa

Suplente: Valmira Rigotti da Silva

Conselho de Segurança da Região Urbana Segredo

Titular: Juscimeire Maciel da Silva

Suplente: José Geraldo Balejo Jara