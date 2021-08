A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esporte e Lazer), entregou nesta quarta-feira (4) 110 bolas de futebol para o projeto Escola Pública de Futebol que atua nas sete regiões da Capital. A entrega simbólica, que também faz parte do calendário do Aniversário de 122 anos da nossa Capital, foi feita no Parque Elias Gadia.

Os materiais foram adquiridos por empresários e doados para o Município, por meio de uma parceria público-privada. A parceria, entre tantas outras promovidas com a Prefeitura, oportuniza o aprendizado e a formação na modalidade esportiva a crianças e jovens dos mais diversos bairros da Capital. Atualmente, o projeto está com mais de 1,5 mil alunos divididos entre 15 escolas.

O prefeito Marquinhos Trad acompanhou a entrega dos materiais e recordou os tempos em que jogava partidas de futebol com amigos e o pai. “Quando tinha a idade de vocês eu jogava muito com meu pai, tínhamos um time. Na época jogava no campo do Jockey Club e na Praça Belmar Fidalgo. Conheci vários jogadores que já jogaram em times grandes. Nós sabemos da importância do esporte na vida das pessoas e essa entrega é uma forma de oferecermos e contribuir. Agora, depende de cada jovem se dedicar e escolher um bom caminho”, disse.

O projeto apoia crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, dando oportunidade em vivências que permitam mais ao desenvolvimento humano e físico. Carlos Eduardo Amorim, de 15 anos, contou que pratica o esporte há 3 anos e afirma “um dia serei jogador de futebol”. O jovem concilia a paixão pelo campo com a escola e trabalho. “Foco em tudo sem deixar de insistir no meu sonho.

Com uma bagagem no esporte, o professor de futebol do Parque Elias Gadia, Professor Adelar ressalta o valor dos novos equipamentos. “Faço parte desse time de professores há anos e tenho muito a agradecer a essa entrega muito significando não só para mim, como para os meninos também. Estávamos aguardando muito”, comentou.

Quem também comemorou a entrega foi a presidente da Associação de Moradores do bairro Taveirópolis e gestora da praça, Giovana da Luz. “Moro na esquina do parque há 32 anos, sei da importância deste lugar e das atividades para nossa comunidade. As oficinas de futebol são valiosas para nossos jovens e quem sabe um dia irá sair daqui um grande atleta”.

Os alunos são atendidos em diversas regiões da cidade e nos distritos, duas vezes por semana em turmas divididas por faixa etária. “Cada escola tem um professor de excelência, que tem uma história no futebol. Nossos alunos estão aprendendo com os melhores. A entrega dessas bolas de futebol e equipamentos irá somar muito no desenvolvimento de cada criança e adolescente”, explicou o diretor-presidente da Funesp, Claudinho Serra.

A escola atende alunos no Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Centro Olímpico da Vila Nasser, Parque Ecológico do Sóter, Praça Elias Gadia, Campo Pioneiro, Campo José Abrão, Praça do Jockey Club, Parque Tarsila do Amaral, Campo Sisep, Praça Amigos Vaguinho e Dalila, Praça Ramão de Souza Gomes, Praça Bonança, Campo de Futebol Rouxinóis, Associação de Moradores do Bairro Buriti, Guanandizão, Campo Nobre, Campo do Estrela do Sul, Campo do Jardim Petrópolis, Campo do Jardim Carioca, Distritos Rochedinho e Anhanduí.

Inauguração de campos

Nesta quinta e sexta-feira serão lançadas oficialmente aulas da escola Pública de Futebol no Campo Recanto dos Rouxinóis e Campo Praça Estrela do Sul. No dia 17 de agosto está previsto o lançamento do Campo Praça Ramão de Souza Gomes e no dia 24 no Campo do Centro Comunitário do Campo Nobre.