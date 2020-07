A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semed, irá completar a entrega de 80 mil kits merenda, para alunos da Reme, beneficiários do Programa Bolsa Família, ainda no ano letivo de 2020.

No primeiro semestre deste ano, a Semed entregou 50 mil kits de merenda, dos quais 20 mil na primeira etapa e 30 mil na segunda, ainda em andamento, e vai entregar mais 30 mil a partir do próximo mês.

Os kits merenda são destinados aos alunos da Reme que se encontram em situação de vulnerabilidade social, cujas famílias estão inscritas no programa do Bolsa Família, e assinam um controle de entrega no ato de recebimento do kit.

Numa ação conjunta, a Semed envia os itens às unidades escolares que são responsáveis pela logística de distribuição do kit composto por: 5 Kg de arroz, 1 Kg de feijão, 500 gramas de macarrão, 1 Kg de leite em pó, 900 ml de óleo, 400 gramas de biscoito e 340 gramas de extrato de tomate. Alunos com alergia a glúten e intolerância à lactose também foram atendidos nas especificidades.

REFERÊNCIA

Esta ação da Prefeitura/Semed, no período de pandemia da COVID-19, tornou-se modelo para muitas outras prefeituras e estados do País que solicitaram informações, tendo em vista saber dos procedimentos e executar, conforme foi desenvolvido em Campo Grande, em atendimento aos munícipes locais.

As entregas são feitas nas 104 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e 98 de Ensino Fundamental. A Semed também entregará 681 kits para 24 entidades assistenciais.