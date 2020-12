Mais oito contribuintes saíram com prêmios da terceira e última edição do ano, do Sorteio IPTU dá Prêmios de 2020. Na manhã desta sexta-feira (11), o prefeito Marquinhos Trad e o secretário municipal de Finanças e Planejamento Pedro Pedrossian Neto parabenizaram e entregaram os prêmios aos sorteados.

“Quero dizer a todos que estão aqui e foram sorteados e também aos que não foram que saibam que a administração pública da cidade de vocês tem procurado respeitar e otimizar tudo o que é arrecadado, buscando cada vez mais diminuir as injustiças sociais”, disse o prefeito.

Nesta sexta-feira, foram entregues 1 automóvel 0 km; 1 motocicleta 0 Km; 3 televisores e 3 aparelhos de ar condicionado. Ao todo, foram entregues 24 prêmios nos três sorteios durante o ano.

Antes desacreditado, Elvio Lapisnski, ganhador do carro 0 km, incentiva a todos para que regularizem sua situação e participem do sorteio. “Eu não acreditava que realmente fosse verdade. Quando me ligaram, eu até nem dei moral, mas ai fiquei com isso na cabeça, resolvi ligar aqui e vi que realmente era verdade. Com certeza é um incentivo para que todos regularizem suas dívidas. Levo para casa hoje meu presente de natal”.

O programa tem como objetivo a distribuição de prêmios aos contribuintes que estiverem em dia com o tributo municipal, mediante sorteios autorizados conforme disposto na Lei Federal n. 5.768/71, no Decreto Federal n. 70.951/72 e no Parágrafo único do art. 2º, da Lei n. 2.977, de 17 de agosto de 1993.

Participar

Poderá participar do Concurso “IPTU Dá Prêmios”, toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial, doravante denominado PARTICIPANTE, que:

Receber a conta do IPTU na cor AZUL, pagar à vista ou parcelado na data de seus vencimentos e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria. Receber a conta do IPTU na cor AMARELA, regularizar até um dia útil antes da data da realização do sorteio, os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em DÍVIDA ATIVA, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da Prefeitura Municipal e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

Cupom

O cupom para sorteio poderá ser preenchido com o nome do proprietário ou de qualquer pessoa física ou jurídica que ele desejar. O preenchimento deverá ser feito de forma legível, especificando o nome, CPF/CNPJ, RG, o endereço, o bairro e o telefone do participante.

Após ser preenchido com os dados, o cupom deverá ser depositado em uma das urnas instaladas no Paço Municipal e Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). Não terá validade o cupom que apresentar rasuras, adulterações ou emendas que impossibilitem a identificação de sua autenticidade.

Ganhadores do terceiro sorteio:

Ganhadores que receberam os prêmios nesta sexta-feira (11) do terceiro sorteio 2020:

Aparelho de Ar condicionado: Manoel Juscelino Filho, George Haddad e Romeu Brito.

Aparelho de TV: Natalício Rodrigues da Silva, Astro Rezende e Edna Costa Vasconcelos.

Motocicleta: Ronaldo Ivo Roberto.

Automóvel: Elvio Lapisnski.