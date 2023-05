Prefeitura entrega Habite-se e regulariza documentação para 50 famílias no Parque dos Sabiás

Quando números, projeções, repasses e dados matemáticos da economia se cruzam com as histórias de vida de pessoas que habitavam em situação de vulnerabilidade, resgatadas por ações efetivas do Poder Público Municipal, há um claro exemplo sobre a importância da aplicação correta e transparente dos impostos na promoção da justiça social.

Em comemoração ao Dia Nacional de Respeito pelo Contribuinte, nesta quinta-feira (25), a Prefeitura de Campo Grande entregou o Habite-se, documento que comprova a conclusão das obras em acordo com todas as exigências técnicas e legais, para 50 famílias moradoras do Parque dos Sabiás, loteamento entregue em 2021, construído integralmente pelo município. O evento aconteceu no gabinete da Semadur, com participação da Sefin, PGM e Amhasf.

Durante 15 anos, a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários não havia feito entrega de casas com recursos próprios em sua totalidade. Mesmo em meio à pandemia, o Executivo Municipal projetou e executou o empreendimento por intermédio do inovador programa Credihabita, no qual foi possível a aquisição de materiais de construção e a contratação de assistência técnica (modalidade ATHIS – Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social) a fim de viabilizar este loteamento, que ajudou famílias a deixarem as condições de insalubridade em que viviam.

A remoção ocorreu em decorrência dos impostos pagos pelos contribuintes da Capital, revertidos, em parte, para o segmento da habitação de interesse social, e geridos com responsabilidade. O Parque dos Sabiás abriga atualmente 42 famílias do antigo loteamento Vespasiano Martins, condenado por laudo técnico em 2019, e mais 8 unidades que foram destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade, a pedido do Ministério Público Estadual (MPE-MS).

A prefeita Adriane Lopes ressaltou que só é possível fomentar o desenvolvimento social e econômico de Campo Grande mediante a inovação e um novo olhar para a gestão pública. “Nós só vamos acabar com a pobreza se desenvolvermos ações que vão transformar a economia da cidade, gerando renda, mais investimentos, desburocratizando as nossas ações do Poder Público, modernizando essas ações e aplicando celeridade em pautas de grande relevância como a conversão de impostos em bons serviços à população”, explicou.

Adriane Lopes complementa que no Dia Nacional de Respeito pelo Contribuinte, o município enfatiza que cumpre o seu dever de proporcionar a melhoria de vida dos habitantes da Capital. “Campo Grande está fazendo a sua parte, retornando à população aquilo que é a nossa missão: melhorar a qualidade na oferta de serviços prestados. A Prefeitura passa por um período de modernização. É preciso melhorar as entregas com execução, não propondo, mas praticando, colocando a mão na massa e mostrando os resultados disso”.

Um novo tempo

Para o diretor-adjunto da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Claudio Marques, o evento de hoje ressalta a importância da arrecadação dos tributos em benefício das comunidades mais vulneráveis da Capital. “Com uma gestão eficiente, é possível transformar vidas, resgatar a dignidade de muitas famílias, além de proporcionar a elas um local digno de viver”, considerou.

Maria Mamedes Peres é uma das milhares de cidadãs que já foram beneficiadas pelos serviços promovidos pela Amhasf. Aos 31 anos, ela e o marido administram a nova casa. Mãe de 5 crianças, Maria se orgulha da casa onde mora hoje. “Saímos do Vespasiano Martins, de uma casa condenada para ser demolida. As paredes estavam rachando por conta da instabilidade do lençol freático, e fomos reassentados no Parque dos Sabiás. É uma nova moradia, um lugar melhor e mais apropriado para todas as famílias”, recorda.



A beneficiária enfrentou, junto à família, uma situação difícil de lidar: a falta de itens básicos para sobrevivência, como vaso sanitário e pias. “Quando mudamos para o Parque, foi uma entrega de casa completa. O local é muito bom, é asfaltado e tem uma área de lazer para as crianças brincarem. Tendo o Habite-se agora, é 100% de tranquilidade para viver”, concluiu com felicidade.