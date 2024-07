Prefeitura entrega iluminação para esporte e lazer no Campo de Futebol do Bairro Serraville

Mais um campo de futebol de terrão ganhou iluminação na noite desta quinta-feira (04), em Campo Grande, desta vez no Bairro Serraville que integra o Jardim Noroeste, Região Urbana do Bandeira. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), implantou 8 postes, 32 luminárias de LED e 280 metros de cabos no Campo do Serravile, para incentivar o esporte e lazer nas comunidades da Capital.

A iluminação era um desejo antigo dos moradores do bairro, que utiliza o campo principalmente para torneios de futebol com diversos times do bairro e de outros bairros da Região Urbana do Bandeira.

“Moro aqui há 15 anos e isso sempre foi o desejo de todas as mães que tem filhos apaixonados pelo futebol. Agora, além de nossas crianças poderem desfrutar do campo à noite, nós também podemos utilizar a pista de caminhada à noite, pois antes era muito escuro e perigoso. Toda as famílias ganharam muito com isso”, disse a dona de casa, Rita Noêmia Moreira.

Para o estudante de 15 anos, Augusto César Barbosa, como praticante ativo do futebol amador do bairro, a nova iluminação é uma felicidade para todos do seu time, é um sonho que se tornou realidade. “Nossa, eu sou muito fã de futebol, esse campo é a nossa segunda casa, o esporte é a nossa verdadeira paixão. Só que quando chegava 5h da tarde, todos tínhamos que ir embora e agora, não teremos mais esse tempo de encerrar nossas partidas. Agora com certeza iremos realizar muitos campeonatos, vamos curtir muito tudo isso”, disse o jovem morador do Serravile.

Entre os vários benefícios das lâmpadas de Led, estão a eficiência energética pelo fato de produzir mais luz (lumens) por watt consumido, levando à economia de energia, de 50% a 80%, quando comparado a tecnologias tradicionais, resultando na redução de custo e de emissão de carbono. Além disso, as lâmpadas de Led oferecem segurança e visibilidade superior nos ambientes, bem como reduzem a poluição visual. O tempo de vida das luminárias de Led é estimado em até cem mil horas uso, gerando uma durabilidade maior.

A prefeita Adriane destacou que passa de 50 campos iluminados em Campo Grande e que a prática do esporte é um agente transformador que incentiva jovens das comunidades a terem uma vida saudável e se profissionalizarem como futuros atletas. “Campo Grande tem essa cultura da prática do futebol amador nos campos em bairros. São desses campos que já saíram muitos jovens que se tornaram talentos profissionais do esporte e ainda virão muitos outros. A Prefeitura de Campo Grande investe e estimula a prática esportiva, pois acredita no setor como ferramenta de mudanças na vida das pessoas”, disse.

Nas sete regiões urbanas de Campo Grande, em 2023 a Sisep fez a instalação de 14.225 luminárias de Led nas ruas, avenidas, praças e espaços esportivos. No mesmo ano, foram realizados 72.944 serviços como troca de lâmpadas, manutenção e reparos nas luminárias, demandas recebidas pelos canais 156 e plataforma Fala CG, e também os que foram encaminhados diretamente à Sisep. Isso representa não só economia, mas também melhoria da qualidade de vida e de segurança à população, tanto na questão da criminalidade como de mobilidade.