Com a previsão de entrega de mais 40 unidades habitacionais em agosto e o avanço das obras no Jardim Canguru e José Teruel Filho, a Prefeitura de Campo Grande planeja concluir até o fim do ano o projeto habitacional que atenderá às 328 famílias da antiga ocupação da Cidade de Deus.

Nesta quarta-feira (3), em parceria com Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), a Prefeitura de Campo Grande entregou mais cinco unidades habitacionais no Jardim Canguru. Com isso, soma-se 24 moradias novas, das 150 unidades que faltavam para abrigar todas as famílias. No total são 52 famílias do loteamento Jardim Canguru e mais 98 do José Teruel.

Para entrar na casa hoje, Nathany Ador Coellar Cabral, 32 anos, passou uma fita azul no entorno da residência como se fosse uma embalagem do presente. Sonho que eu tinha desde 2014, quando ainda morava no barraco. “Eu aprendi no Bom Retiro a colocar azulejo e ajudei a construir várias casas. Hoje sou contratada para trabalhar na obra e inclusive pude ajudar a construir a minha casa e, claro, caprichei”, contou ela com sorriso de orelha a orelha no descerramento da fita. Com toda a família empolgada, as meninas já separam o quarto onde vão dormir.

A vizinha, Simone Roas, 34 anos, também pegou as chaves nesta quarta-feira e contou como era a vida antes da casa. “Antigamente minha casa enchia de água quando chovia, transbordava a fossa e quando ventava as telhas voavam, são muitas lembranças, mas agora acabou, e estou com a chave. Quero entrar na casa e melhorar a vida da nossa família”, comentou ela que mora com o marido e 3 filhos. Simone era salgadeira e morava na antiga ocupação Cidade de Deus, onde aprendeu a função de servente de obras e também ajudou a construir diversas casas, inclusive a sua moradia.

A manhã foi um momento especial para Agostina Correa, que aos 89 anos conquistou sua casa própria. Ela disse que morou mais de cinco anos no barraco depois que não consegui mais pagar aluguel. “Eu já trabalhei na roça, fui boa fria, fiz diárias e finalmente vou morar na minha casa, com banheiro, cozinha forro e tem até muro na lateral que os vizinhos já fizeram”, explicou ela, que junto com as netas já está providenciando a mudança. Ela recebeu as chaves da sua moradia das mãos da Maria Helena, diretora-presidente da Amhasf, que acompanha o andamento das obras com a equipe de habitação do município.

Para construção das 52 unidades habitacionais foram investidos 2,1 milhões. Além das cinco casas recebidas hoje pelas famílias do Canguru, mais 20 estão previstas para serem entregues até o final de agosto naquele loteamento e mais 15 unidades no José Teruel. Até dezembro, a expectativa é que todas as 150 estejam prontas.

Histórico

Das 328 famílias que ocupavam barracos na ex-comunidade Cidade de Deus, 202 já foram entregues. Sendo 42 famílias do Vespasiano Martins, que foram realocadas para o Loteamento Parque dos Sabiás, entregue em julho de 2021. E mais 136 casas no Bom Retiro concluídas em agosto de 2021 no programa Ação Casa Pronta, que foi premiado nacionalmente e integrante do banco de boas práticas das ODS – Agenda 2030 da ONU.