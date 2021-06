A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, iniciou a sexta etapa de entrega dos kits de merenda para os alunos da Rede Municipal de Ensino/REME. Desde a suspensão das aulas presenciais, em março de 2020, foram distribuídos aproximadamente 214 mil kits de merenda e de hortifrúti – com frutas e legumes – para as famílias de alunos da REME, as quais se encontram inscritas no Programa Bolsa Família do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação/FNDE.

Nesta segunda etapa de entregas, em 2021, – outras quatro etapas foram efetivadas, em 2020, e uma distribuição de kits de hortifrúti, neste ano – serão distribuídos 32 mil kits de merenda, ação recorrente nos últimos 15 meses, haja vista garantir a alimentação dos estudantes, durante o período de suspensão das aulas presenciais, em razão da pandemia da covid-19.

“Já foram, no total, sete etapas, uma delas do kit de legumes e frutas. Oferecemos alimentos para suprir a necessidade dos nossos alunos, durante as aulas remotas. Sabemos que, para muitas famílias, esse kit merenda é essencial e garante o leite e os itens mais consumidos por todos, que são o arroz e o feijão”, explicou a Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes.

Cada kit é composto por 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 500 gramas de macarrão, 1 quilo de leite em pó, 1 pacote de biscoito e 340 gramas de extrato de tomate. Alunos com alergia a glúten e com intolerância à lactose também foram atendidos, uma vez que, de acordo com a necessidade, o kit dispõe de biscoito sem glúten, biscoito sequilho, leite de soja, leite com fórmula hidrolisada e/ou leite sem lactose, e fórmula de segmento.