A terça-feira (19) foi de comemoração aos novos contemplados com a 5ª Nota Premiada Campo Grande. O valor total das premiações soma R$ 70 mil, dividido entre três ganhadores. O primeiro colocado recebeu R$ 50 mil; o segundo colocado R$ 15 mil e o terceiro, R$ 5 mil. As notas são relativas às emissões fiscais de maio.

O programa da Prefeitura tem como objetivo incentivar o consumidor a solicitar o cupom de prestação de serviços. Ao todo são promovidos 12 sorteios, esta é a quinta premiação deste ano.

“Os vencedores de hoje são a prova de que o Programa funciona. Peçam a Nota Fiscal de serviços. Com essa contribuição, a Prefeitura devolve as benfeitorias para população”, classificou a secretária Municipal de Finanças e Planejamento, Márcia Helena Hokama.

Sorteado com o prêmio de R$ 50 mil reais, o advogado aposentado, José Vamberto Alves, que solicitou a Nota Fiscal do prestador de serviço que realizada a reforma de sua casa, disse que o prêmio será utilizado para conclusão da obra. “Sou criterioso. A primeira coisa que pergunto a um prestador de serviço é se o mesmo emite Nota. Dou preferência para quem fornece. Me sinto responsável por deixar de pedir. Tenho plena consciência de que fazendo isso é que é devolvido de alguma forma em benefícios na Capital”, pontuou.

“Estou em fase de acabamento na obra. Preciso comprar metais e porcelanas. Acho importante estar aqui, porque conseguimos divulgar e transmitir para que as pessoas acreditem no prêmio. Não é só pelo prêmio. Tudo é devolvido, desde o atendimento no Posto de Saúde, qualidade de merenda e asfalto.”, acrescentou.

Ganhador do prêmio de R$ 15 mil, o administrador financeiro Humberto de Souza fez um exame laboratorial e cadastrou o cupom na plataforma da Prefeitura. Com o dinheiro ele vai pagar o conserto do carro, que acabou de sair da oficina.

“Costumo sempre pedir Nota Fiscal, em todos os serviços coloco meu CPF [Cadastro de Pessoa Física]. O prêmio vai servir para pagar o motor do meu carro. Esse prêmio é um incentivo para que as pessoas sempre peçam a Nota”, disse.

Adriana Murad Abrão, cirurgiã dentista, tem um monitoramento eletrônico na sua clínica odontológica. Ela foi contemplada com o terceiro lugar ao cadastrar a Nota da mensalidade do serviço de segurança do local. “Faço isso desde o começo. Vou guardar o dinheiro para uma eventual despesa. Avalio como uma iniciativa muito importante, incentiva a arrecadação e ganhamos um prêmio”, desabafou.

Participação

Para a aquisição do cupom eletrônico é somado os valores das NFS-e recebidas no período de apuração. A cada R$ 20,00 é gerado 1 cupom. Os cupons eletrônicos com os números para concorrer ao sorteio têm validade apenas no sorteio para os quais foram emitidos. Para obtenção do nome de usuário e senha, o tomador de serviços pessoa física deverá se cadastrar no endereço eletrônico notapremiada.campogrande.ms.gov.br.