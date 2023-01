A Prefeitura entregou nesta quarta-feira (18) a premiação do 11º sorteio da Nota Premiada Campo Grande. A entrega de hoje é referente ao mês de novembro de 2022 e foram R$ 70 mil em dinheiro, distribuídos para três ganhadores. O primeiro prêmio de R$ 50 mil ficou para Maria de Lourdes de Lorusso Issa, o segundo, de R$ 15 mil para Cristiane Akeko Pereira dos Santos, e o terceiro, de R$ 5 mil, para Kelvin Tagliari.

A promoção abrange todas as NFS-e emitidas pelos prestadores de serviços de Campo Grande, a contar do mês de cadastramento do tomador do serviço no site da plataforma. O programa visa incentivar a emissão do documento fiscal por meio de distribuição de prêmios.

Sorteada com o prêmio de valor maior, Maria de Lourdes de Lorusso Issa, foi beneficiada com R$ 50.000,00 referente a um recibo de aluguel. “Presto serviço como locatária de imóveis e a sorte bateu na minha porta com o pagamento de aluguel por meio da imobiliária contratante como serviços prestados. E eu, que já trabalho em cuidados com imóveis e ainda ser uma dona de casa assídua, vou reformar alguns deles como troca de piso, pintura, reparação em sistemas de eletricidade e entre outros. Esse prêmio é muito bem-vindo”, disse a empreendedora.

Já Etelvina Silva Santos foi receber o prêmio de R$ 15.000,00 representando Cristiane Akeko Pereira dos Santos, cunhada que se mudou para o Japão em março de 2022. “Ninguém estava esperava por qualquer sorteio em nome dela aqui no Brasil. Ela se mudou com a família toda para outro país há quase um ano e um dia vou ler o jornal e vejo que ela foi sorteada pelo Nota Premiada. Mandei mensagem para ela e descobrimos que o prêmio veio através da nota de serviço de consultoria e assessoria para a obtenção do visto para o Japão. O prêmio vai praticamente pagar o visto com pelo menos metade do valor recebido”, explicou.

Já o empresário Kelvin Tagliari foi sorteado com R$ 5.000,00 após pedir nota com o pagamento das mensalidades escolar de suas duas filhas. Geralmente vemos impostos somente como algo negativo, como uma imposição. Mas também temos que pensar se queremos um benefício, temos que pagar alguma coisa, tudo tem um custo e que isso pode ser um incentivo para o cidadão andar em dia com suas contas”. Tagliari vai investir o valor integral do prêmio novamente na educação de suas filhas.

Para participar

Para a aquisição do cupom eletrônico e somado os valores das NFS-e recebidas no período de apuração. A cada R$ 20,00 é gerado 1 cupom;

Os cupons eletrônicos com os números para concorrer ao sorteio têm validade apenas no sorteio para os quais foram emitidos;

Para obtenção do nome de usuário e senha, o tomador de serviços pessoa física deverá se cadastrar no endereço eletrônico notapremiada.campogrande.ms.gov.br