A Prefeitura de Campo Grande realizou nesta sexta-feira (22), a entrega dos prêmios relativos ao 8º sorteio do Nota Premiada Campo Grande, realizado em 28 de dezembro de 2020. Foram três contemplados, que receberam das mãos da vice-prefeita Adriane Lopes, a entrega dos valores de R$ 50 mil, R$ 15 mil e R$ 5 mil, respectivamente. O evento aconteceu no estacionamento da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).

A vice-prefeita Adriane Lopes lembrou que a Nota Premiada Campo Grande prevê a distribuição de prêmios àqueles que contratarem serviços emitida por prestadores estabelecidos no Município, visando incentivar a emissão de NFS-e.

“Esta é uma forma de incentivar nossa população a pedir a nota fiscal, de fazer uso desse direito e, com isso, contribuir para evitar sonegações. Mas, o mais importante é que tudo isso contribui para melhorias da nossa Capital”, pondera Adriane.

Os três ganhadores do 8º Sorteio da “Nota Premiada Campo Grande”, exercício de 2020, referente aos cupons de novembro de 2020, são: Melissa Luany Ota Lima – R$ 50 mil, Antônio Carlos Diniz Linhares – R$ 15 mil e Izalda Vieira de Almeida Marques – R$ 5 mil.

Ao receber seu prêmio, Antônio Carlos destacou a importância desse simples gesto de pedir a emissão da Nota Fiscal. “É um trabalho muito bom de incentivar o pessoal a cadastrar e pedir as notas fiscais. Contribuímos com a receita da nossa cidade, que será revertido para melhorias do local onde vivemos, e ainda temos chance reais de ganhar prêmios como estes entregues hoje”.

Já a ganhadora do valor de R$ 50 mil, Melissa Luany disse que vai usar o prêmio para reformar sua casa.

Para a aquisição do cupom é levado em conta o somatório dos valores das NFS-e recebidas no período de apuração, na proporção de um cupom eletrônico a cada R$ 20,00.