Nesta sexta-feira (03), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau, entregou a obra de revitalização da Unidade de Saúde da Família (USF) Dr Nelson Tokuei Shimabukuro, no Aero Rancho.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, o objetivo da revitalização é dar melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população.

“Estamos empenhados em proporcionar melhorias para a saúde da nossa cidade. Esse é o nosso compromisso com a população campo-grandense”, disse.

Na oportunidade, o secretário enfatizou o apoio recebido da prefeita Adriane Lopes e enalteceu a atuação dos servidores da Divisão de Manutenção Predial da Sesau, empenhados no trabalho de revitalização das unidades.

“Agradeço a prefeita pelo cuidado com a nossa cidade e cidadãos. O meu agradecimento também à equipe Sesau que, tem se empenhado e trabalhado muito. Estou muito feliz, pois, a unidade ficou da maneira que sonhamos”, disse.

Além da pintura externa e interna, foi executada manutenção na parte elétrica e hidráulica, além de telhado, calhas e substituição de maçanetas e outros itens avariados.

A USF Aero Rancho IV é a primeira de cinco unidades que tiveram a revitalização iniciada no último mês pela Prefeitura de Campo Grande. As melhorias estão sendo executadas na USF Arnaldo Estevão de Figueiredo, CRS Nova Bahia, USF Nova Bahia, e no Distrito Sanitário do Complexo Nova Bahia. A previsão é de que nos próximos dois anos, ao menos 50 unidades básicas e de saúde da família sejam revitalizadas.

Outros investimentos

Na projeção de investimentos e melhorias para a área da saúde estão previstas ainda a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A reforma da UPA Vila Almeida já foi iniciada e os trabalhos devem ser concluídos até o fim do ano.

Desde 2017, onze unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo essas duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho. Outras 30 unidades foram ampliadas e reformadas.