Prefeitura entrega sede própria para Grupamento Especializado de Motopatrulhamento de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), inaugurou a sede própria do Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (Gemop) da Guarda Civil Metropolitana (GCM), localizada no Bairro Jóquei Clube, Região Urbana do Anhanduizinho. O Gemop foi criado há oito meses e com o novo endereço, a guarnição conseguirá atender a população com mais agilidade e praticidade.

Atualmente, o Gemop conta com 37 servidores lotados e 20 motocicletas. “As equipes atuam ocorrências de chamadas do 153. É um serviço que chega rápido porque estamos de motocicletas, a vantagem é essa. Nós chegamos muito mais rápido”, explica o GCM Nogueira, comandante do grupo especializado.

O secretário de Segurança da Capital, Anderson Gonzaga destaca as vantagens proporcionadas pelo sistema de motopatrulhamento. “Esse novo sistema operacional de trabalho garante inclusive mais economia, tanto na questão do combustível quanto na manutenção da moto em comparação a viatura, além de ser melhor estratégia na rapidez e eficãcia”, afirma.

A reforma do prédio foi feita pelo setor de obras e manutenção da Guarda, com recursos da Prefeitura Municipal de Campo Grande e o envolvimento de 8 guardas civis com caracterização do prédio com as cores da GCM com pintura interna e externa, placa de identificação, reparo de esgoto e troca de lâmpadas, além de camas do alojamento, cadeiras, mesas para recepção e demais móveis que já pertenciam à Guarda.

“Estávamos precisando muito desse serviço de segurança. Moro aqui há mais de 50 anos, aqui sempre foi um bairro populoso e cheio de pequenas violências, principalmente roubos e furtos de residências. Não podemos mais ficar sentados em frente de casa, mesmo que seja pelo lado de dentro sem sentir insegurança. Hoje com a inauguração dessa base, podemos respirar um pouco, pois a presença da Guarda inibe esses criminosos e hoje dormirei até melhor, tenho certeza que vai inibir toda essa violência”, conta a aposentada Célia Arantes.

O prédio onde passa a funcionar a nova sede foi cedido pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) à prefeitura. O local funcionava como base da PM e perdeu a utilidade desde que o batalhão mudou de endereço. “ É um ponto estratégico, porque de fato a Região Urbana da Anhanduizinho é a de maior demanda policial de Campo Grande, juntamente com a Região do Lagoa, aqui ao lado, que tem essa característica de ser uma área bem turbulenta, com bastante demanda policial. Estaremos à disposição para atuarmos juntos e garantir a ordem de segurança pública da nossa cidade”, disse o Cel Felipe, comandante do 10º Batalhão da PMMS.

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes participou da inauguração da base e disse que o ponto de apoio do Gemop era um anseio dos moradores. Segundo a Chefe do Executivo Municipal, somente no Anhanduizinho, o grupamento especializado irá atender cerca de 198 mil pessoas que vivem nessa área. “É importante quando os poderes se unem para garantir a segurança pública à nossa população, pois assim, as políticas avançam mais. O GEMOP já atua em todas as regiões da Capital, realizando atividades planejadas estrategicamente ou sob demanda. Estão sempre prontos para atender ocorrências recebidas via 153 e repassadas pelo Gerência de Combate ao Crime Organizado GCCO. ”

#pratodosverem

Foto1: Servidores representantes da sede em frente da Base.

Foto2: GCM com motocicletas em frente da Base.

Foto3: Secretário Especial de Segurança Pública, Anderson Gonzaga, com equipe da Gemop em frente da Base.

Foto4: Sala da recepção da Base.

Foto5: Moradora Célia Arantes.

Foto6: Sala da Base.

Foto7: Prefeita Adriane Lopes em discurso no momento da entrega.