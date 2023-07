Prefeitura entrega segunda base da GCM revitalizada esta semana

Foto: Ana Paula Fernandes

A Prefeitura de Campo Grande entregou na tarde desta quarta-feira (26), a segunda revitalização da base da Guarda Civil Metropolitana desta semana. Desta vez, o Núcleo Operacional Lagoa Itatiaia passou por revitalização para receber o efetivo que vai atender a região dos bairros Itatiaia, Maria Aparecida Pedrossian, Itamaracá, Tiradentes e Cristo Redentor.

De acordo com a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), a base na Lagoa Itatiaia serve de apoio a Gerência Operacional instalada no Parque Jacques da Luz, Vila Moreninha III, que atende a região do Bandeira. O local também passou por revitalização, entregue nesta terça-feira (25).

“Como a Gerência Operacional é distante e a região do Bandeira é extensa, o Núcleo vai dar esse apoio atendendo uma região concentrada por bairro, dando mais agilidade, rapidez e eficácia no atendimento à população, com guardas e viaturas 24h”, detalha o secretário da Sesdes, Anderson Gonzaga.

Para o editor de vídeo, Caio César dos Reis, usuário o espaço para atividades físicas, a entrega é motivo de comemoração. “Quanto mais segurança, melhor. Sou morador da região e sempre caminho aqui em torno da lagoa. Quando vim caminhar hoje e vi a inauguração da base, fiquei bastante feliz. Com certeza me sinto mais seguro e tranquilo pra caminhar”, conta.

Presente na entrega, o Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, João Rocha, explicou a importância da revitalização para os servidores e a população. “Essa administração tem um respeito muito grande com os servidores. Já lançamos programas de revitalização como o das escolas, das unidades de saúde e agora das unidades da Guarda Civil Metropolitana e isso reflete no serviço prestado à comunidade, no cuidado ao atendimento e na infraestrutura oferecida”, ressalta.

Presidente do bairro, Monique Merlone, comenta que o local é frequentado por pessoas além de moradores do bairro e que a inauguração foi muito esperada. “Nós estamos felizes porque era um pedido dos moradores, já que aqui é um lugar muito frequentado por quem busca por lazer e atividades físicas, tanto por moradores do bairro, da região e também de outros lugares, então a gente precisa mesmo de uma segurança a mais para todos”, comenta.

O local passou por serviços de manutenção, limpeza, conserto nos banheiros, além da pintura da unidade e contou com o trabalho voluntário dos próprios servidores da Guarda.