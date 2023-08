Prefeitura espera crescimento de 18,6% e arrecadação pode chegar a R$ 6,4 bilhões na Capital

A prefeita Adriane Lopes (PP) entregou aos vereadores, nesta quinta-feira (31), o projeto de Lei Orçamentária Anual para 2024 com previsão de R$ 6.426.565.761,00. O valor representa um crescimento de 18,6% em comparação ao último ano, com previsão de R$ 5,4 bilhões.

“Foi feito com um planejamento rigoroso da Secretaria de Finanças e da equipe da Prefeitura. Trabalhamos com muito compromisso e responsabilidade, e acreditando que o ano que vem será melhor que esse ano”, disse a prefeita.

Com a lei em mãos, os vereadores podem elaborar as emendas que serão apresentadas para aperfeiçoar a proposta, que estima receita e fixa despesas para o exercício financeiro do próximo ano.

“Importante fazer um orçamento verdadeiro, que não crie expectativas. Queremos um orçamento enxuto, mas real. É o que vai acontecer. Todos os vereadores terão acesso ao projeto. Com certeza será construído com as mãos do Executivo e do Legislativo para que esses recursos cheguem até as pessoas e melhorem a qualidade de vida da população em todas as áreas: transporte, segurança, saúde e, principalmente, a área social. O governo é bom quando investe nas pessoas”, declarou o presidente da Câmara, Carlão (PSB).

A Câmara tem até o fim do ano para votar a peça orçamentária, contendo as emendas. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento é composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice), Luiza Ribeiro, Ronilço Guerreiro e Ademir Santana. Eles são responsáveis por realizar audiência pública para discutir o projeto.

As proposições ao orçamento precisam estar em conformidade com o que estabelece o PPA (Plano Plurianual) e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que já foi aprovada pela Câmara de Vereadores no primeiro semestre.

