Prefeitura está com inscrições abertas para três cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Campo Grande oferece oportunidades de capacitação em três cursos profissionalizantes, com início das aulas já para essa segunda-feira (19). Ao todo, são 250 vagas, com aulas gratuitas e inscrições limitadas, que podem ser feitas pelo Whatsapp do “Plantão da Juventude”, pelo número (67) 9287-2008. A realização é da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv).

Estão abertas, até as 18h de domingo (18), as matrículas para qualificações nos seguintes cursos:

– Arte do Atendimento ao Cliente – (20 horas/aula) – 08h às 11h30

Neste curso, o interessado entenderá as diferenças entre tratamento e atendimento, como lidar com situações inesperadas e complexas e como fidelizar o cliente a partir de um serviço prestado de forma atenciosa e diferenciada.

– Higiene e Manipulação de Alimentos – (9 horas/aula) -13h30 às 17h30

O curso é projetado para fornecer ao aluno as habilidades e conhecimentos para segurança alimentar e práticas de saneamento em um ambiente de serviço de alimentação. Pessoas envolvidas com comida de rua, funcionários de cozinhas industriais de fábricas ou simplesmente aquelas que decidem vender doces e salgados artesanais para aumentar a renda familiar também devem ter conhecimento sobre a manipulação de alimentos

– Marketing Digital – (20 horas/aula) – 18h30 às 21h30

O curso é voltado para o aluno entender sobre estratégias voltadas para a promoção de uma marca no ambiente online, sempre com o objetivo de promover empresas e produtos. Com isso, as marcas podem fazer uso de diferentes canais digitais e métodos que permitem a análise dos resultados em tempo real.

A Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande conta com um programa de capacitação com 20 cursos de grade presencial, que abrem novas turmas para inscrições todas as semanas. Para saber das linhas temáticas que irão oferecer qualificação, basta acompanhar as redes sociais da pasta, no Instagram com o @sejuvcg. Mais informações da Sejuv, de segunda-feira à sexta-feira também pelo (67) 3314-3577.