Está praticamente pronta a estrutura montada pela Prefeitura de Campo Grande para transformar um trecho da Avenida Alfredo Scaff em passarela do samba. O espaço, próximo a Praça do Papa , receberá nesta quinta-feira (25), na sexta -feira e no sábado, oito escolas de samba que se apresentarão a partir das 19 horas. Cada escola terá 50 minutos para se apresentar, com no máximo 150 integrantes.

Desde o início da semana, equipes de várias secretarias municipais trabalham na montagem da estrutura. A iluminação foi reforçada com a troca das luminárias de 100 W pelas de 200 W, com o dobro da luminosidade . Foi montada arquibancada, espaço de camarote, tendas , gradis, metalão e banheiros químicos.

Quem precisar do transporte coletivo terá ônibus especiais a partir das 18 horas, saindo de 20 em 20 minutos da Praça Ari Coelho até a Avenida Presidente Vargas, trecho perto da esquina com a Alfredo Scaff. A partir das 23 horas sairão 3 ônibus e de 20 em 20 minutos farão o trajeto de volta ao centro da cidade, na Praça Ary Coelho. Os ônibus que ligam os terminais terão o horário de circulação estendido das 23h50 até às 2h50 da madrugada.

Será montado um posto médico na Praça do Papa para atendimento dos foliões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) terá uma equipe e viatura de plantão no local para atuar em caso de alguma emergência clínica ou necessidade de deslocamento à uma unidade de saúde.

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, vai mobilizar pelo menos 40 guardas civis metropolitanos e 20 viaturas. O plano de segurança abrangerá a Praça do Papa e a Esplanada Ferroviária.

Além dos guardas que estarão nas ruas, outros 8 vão operar o sistema de videomonitoramento e atender via 153, que funciona na Gerência do Centro de Controle de Operações. As equipes contarão com drone para ter uma visão aérea das áreas de maior concentração de pessoas.

O Desfile

Nesta quinta-feira,dia dia 20 , desfilam Herdeiros do Samba, (com o samba-enredo O Negro que com sua Sapatilha Voa), Unidos do Aero Rancho (Braços são aços, rodas coração, direito e inclusão) e Cinderela Tradição do José Abrão (Cinderelas que brilham. A força do empoderamento feminino).

No dia 21 é a vez da Deixa Falar (Mo Jubá, a força de uma raça), Vila Carvalho (Elementos Elementais) e Unidos do Bairro Cruzeiro (Obrigado meu Deus pela fé que me guia – São 40 anos de alegria).

E finalizando os desfiles, no dia 22, Igrejinha (Igrejinha, o enredo do meu samba) e Os Catedráticos do Samba (Miltinho Viana, o Cowboy do Rádio).

A Corte de Momo deste ano é formada pelo Rei Momo Gustavo Alves, pela Rainha do Carnaval Chris Almeida e pela Princesa Lucka Matos. O presidente da Lienca ressalta que por não ter sido realizado o carnaval ano passado, não teve a Corte de Momo 2021.