A Prefeitura de Campo Grande estuda restringir a venda de bebidas alcoólicas nos finais de semana, na tentativa de fazer com que os campo-grandenses respeitam as regras e permaneçam em casa. Segundo o prefeito, Marquinhos Trad (PSD) a proposta está em análise. As conveniências venderiam somente bebidas alcoólicas sem estarem geladas.

“As medidas já tomadas, como toque de recolher e lockdown aos fins de semana, não foram suficientes para que a população permanecesse em casa”, afirmou Marquinhos. E mesmo com o endurecimento dos decretos a Santa Casa registrou o aumento de internações de pessoas vítimas de violência e politraumatismos. Isto elevou o número de leitos ocupados.

Segundo Marquinhos houve uma discreta melhora no índice de isolamento. Contudo muita gente em vez de permanecer em casa desrespeitaram as regras de segurança da OMS e aglomeração em festas particulares em residências facilitando assim a propagação do vírus.

“Nós temos de reduzir a mobilidade urbana e a circulação de pessoas nas ruas, além de aumentar o número de leitos”, salientou Marquinhos. “O número de blitz nas ruas do município deve aumentar também”, frisou o prefeito.