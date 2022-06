O Programa Reviva Campo Grande segue com as obras de requalificação da área central. Nesta segunda-feira (20), as equipes realizarão obras de recapeamento na Rua Sete de Setembro, entre as ruas Rui Barbosa e Treze de Maio. O trecho ficará totalmente fechado com previsão de liberação para o mesmo dia.

A Rua Rui Barbosa também passa por interdição total no cruzamento com a Rua Dom Aquino. No local serão executados remendos superficiais. A previsão é que o serviço também seja finalizado na segunda-feira (20).

As obras de requalificação compreendem uma série de ações no microcentro da cidade, como drenagem, paisagismo, instalação de mobiliário urbano, iluminação em led, acessibilidade universal, videomonitoramento e calçadas padronizadas. Em todas as execuções, o acesso às lojas e residências é garantido por passarelas devidamente sinalizadas.

Estão sendo revitalizados mais de 21km de vias no quadrilátero que vai da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Avenida Mato Grosso, e da Avenida Calógeras até a Rua José Antônio, além de 7km da Rui Barbosa, que será o corredor de transporte coletivo mais moderno de Campo Grande, com semaforização inteligente e wi-fi gratuito.