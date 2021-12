Nesta sexta-feira (24), véspera de Natal, a Prefeitura de Campo Grande realiza plantão para vacinação contra a Covid-19 com aplicação da primeira, segunda e terceira dose. O atendimento acontece durante todo o dia em oito locais espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do Município, incluindo o drive-thru UCDB e o Polo Seleta.

Conforme o calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), devem receber a dose de reforço pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante da Janssen até o dia 23 de julho.

A vacinação segue com a aplicação dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 23 de agosto, assim como para as pessoas com alto grau de imunossupressão, de 18 anos ou mais, que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 28 dias, também podem receber a terceira dose.

Quem tomou a primeira dose de Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 23 de outubro, Coronavac-Sinovac-Butantan até 02 de dezembro ou a Comirnaty-Pfizer até o dia 03 de dezembro, já pode tomar a segunda dose.

A primeira dose está disponível para todas as pessoas acima de 12 anos. Aqueles que tomaram a segunda dose em outras localidades deverão fazer o cadastro através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Vá de Uber

A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de até R$ 100 mil de total disponível em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Veja como ativar o código de desconto:

Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.

Onde se vacinar?

Drive-thru UCDB– 7h30 às 17h

Seleta –7h30 às 17h

Unidades de saúde – 7h30 às 17h

Lagoa

USF Coophavilla

Segredo

Cel Antonino

Anhanduizinho

USF Los Angeles

Bandeira

UBS Universitário

Prosa

USF Nova Bahia

Imbirussu

UBS Silvia Regina