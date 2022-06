A Prefeitura de Campo Grande formalizou uma parceria com o Lab Saúde Laboratório de Análises Clínicas, para que os motoristas de aplicativo paguem mais barato no exame toxicológico. A reunião com os representantes da categoria foi realizada na quarta-feira (15) e teve como objetivo facilitar o cadastramento dos 1,8 mil motoristas da plataforma.

O valor do exame toxicológico varia de R$ 120 a R$ 150 reais e agora, após parceria, os motoristas poderão fazer por R$ 85 reais.

Para o diretor presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, ambos saem ganhando. “É uma solicitação que eles fizeram para continuarem se regularizando. O maior beneficiado é o cidadão que vai utilizar o serviço, trazendo maior segurança para ele”, declarou.