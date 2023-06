Prefeitura firma parceria com escola de Educação Técnica para oferecer 79 cursos gratuitos on-line

Visando preparar os jovens da Capital para as oportunidades criadas pela consolidação da Rota Bioceânica, a Prefeitura de Campo Grande, por meio de parceria firmada entre as secretarias municipais da Juventude (Sejuv) e da Educação (Semed) e a Microcamp Educação Tecnológica, vai oferecer gratuitamente 79 cursos on-line para a população, através do programa “Juventude na Rota”. A assinatura do Termo de Cooperação ocorreu em nesta quinta-feira (29), no Plenarinho do Paço Municipal.

“É uma parceria que vai contribuir muito para o crescimento e expansão da economia da nossa cidade. Oportunizar aos nossos jovens uma formação sólida é prioridade da nossa gestão, pois, garantir que eles tenham acesso à educação de qualidade é essencial para que possam se destacar no mercado de trabalho, seja qual for a área de atuação que escolherem. A Rota Bioceânica não é só um corredor que vai ligar um país a outro, é muito mais que isso, pois simboliza um novo momento de oportunidades”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Sobre o acordo firmado com o executivo da Capital, a Microcamp irá ceder por dez meses, vouchers de cursos on-line, que se fossem pagos, custariam R$ 1,9 milhões. Ao todo serão oferecidas 10 mil vagas para capacitações EAD numa plataforma com 1.600 horas/aula.

“Sentimo-nos honrados em contribuir para que os jovens tenham, por meio desta plataforma, uma chance de aprender e se aprimorarem profissionalmente, passando por esse processo antes da Rota Bioceânica ter seus maiores impactos”, destacou Gustavo Buquio Vieira da Silva, proprietário da unidade Campo Grande da MicroCamp, representante legal da empresa.

“Parceria de extrema importância para a juventude campo-grandense. Onde quer que esteja, bastando conexão com a internet, os alunos terão acesso a um ambiente virtual com disciplinas que vão desde preparação para o Enem até módulos que podem servir como base profissional” ressalta o secretário Municipal da Juventude, Maicon Nogueira.

Os cursos do “Juventude na Rota” serão ofertados também aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme), que tenham idade a partir dos dez anos. Servidores da Semed (Secretaria Municipal de Educação) é outro público que poderá ter acesso à plataforma para a qualificação on-line.

Para se inscrever no “Juventude na Rota”, os interessados devem realizar cadastro presencialmente na Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, no Jardim dos Estados, no 3º andar do Edifício Marrakech. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelos telefones (67) 3314-3577 ou (67) 99287-2008.

A assinatura do Termo de Cooperação contou com a participação do secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt.

Confira a lista de todos os cursos on-line oferecidos pelo programa “Juventude na Rota”:

1) Rota do Marketing Digital

1.1 Empreendedorismo

1.2 Mídias sociais

1.3 Designer

1.4 Google Ads

1.5 Photoshop CC 2020

1.6 Designer com Premiere 2020

1.7 Youtuber

1.8 After effects (Designer)

1.9 Video Designer

1.10 Adobe Ilustrator

1.11 Corel Draw

2) Rota que Emprega

2.1 Meu novo emprego (Preparar CV)

2.2 Agente de portaria

2.3 Assistente contábil

2.4 Atendente de farmácia

2.5 Auxiliar de creche

2.6 Cuidador de Idoso

2.7 Excel Avançado

2.8 Administrativo

2.9 Frentista

2.10 Hotelaria e turismo

2.11 Socorrista – APH

2.12 Telemarketing

2.13 Operador de caixa

2.14 Multimídia

2.15 Fiscal de Loja

2.16 Recursos Humanos e Departamento Pessoal

2.17 Técnica de vendas

2.18 Libras

2.19 Manutenção de computador

3) Rota do Agro Logística

3.1 Operador de empilhadeira

3.2 Gestão Logística & PCP

3.3 Operador de colheitadeira & reciclagem

3.4 Operador de Drone

3.5 Operador de maquinas pesadas – Retroescavadeira – Pá carregadeira

3.6 Operador Guindauto

3.7 Operador de Ponte Rolante

3.8 Operador de Ponte Rolante – Reciclagem

3.9 Treinamento Básico Operacional

3.10 NR 35 Trabalhador

4) Rota da Inclusão Digital

4.1 Windows 10

4.2 Introdução à Informática

4.3 Internet

4.4 Word 2016

4.5 Excel 2016

4.6 Excel 2016 Avançado

4.7 Melhor idade (Curso para idoso aprender internet das coisas)

4.8 Power point

5) Rota da Educação

5.1 Xadrez Preparatório Militar

5.2 Geografia Preparatório Militar

5.3 Normas ABNT

5.4 Redação Militar

5.5 Redação Enem

5.6 Inglês módulo 1

5.7 Inglês modulo 2

5.8 Geografia

5.9 História

5.10 Língua portuguesa

5.11 Espanhol

5.12 Ética e civismo

5.13 Física

5.14 Química

6) Rota do Empreendedorismo

6.1 Excel avançado 2016

6.2 Gestão administrativa

6.3 Recursos humanos e Departamento Pessoal

6.4 CPA10

6.5 Matemática Financeira

6.6 Técnica de Venda

6.7 Empreendedorismo

7) Rota Tech

7.1 Desenvolvedor de aplicativos para Android

7.2 Desenvolvedor de games com Godot 3.0 (Modulo I, II E III)

7.3 Lógica de programação

7.4 Robótica Educacional

7.5 Dreamweaver

7.6 HTML 5

7.7 Indesign cc 2020

7.8 Programação em PHP

7.9 3dsMax 2020

7.10 File Transfer Protocol – FTP

7.11 Leitura e interpretação de desenho técnico

7.12 Access 2016