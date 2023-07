Prefeitura firma parceria com Grupo Amor Vida com cedência de salas para atendimentos do serviço

A Prefeitura de Campo Grande firmou uma parceria com o Grupo Amor Vida (GAV), com a finalidade de disponibilizar salas para uso da entidade, que atua na prevenção ao suicídio. O serviço é realizado por voluntários não remunerados que passam por um rigoroso curso de formação e treinamento para aprender a ouvir empaticamente, e passarão a fazer o atendimento também na sede da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc).

O GAV atua há 22 anos com foco à prevenção ao suicídio, oferecendo apoio gratuito por meio de escuta ativa e um novo olhar sobre a valorização da vida. As ligações são gratuitas e sem identificador de chamadas, preservando a privacidade dos atendidos.

O voluntário interage emocionalmente com o atendido sem direcionar as suas escolhas, respeitando os valores e princípios éticos da Entidade.

Em casos específicos de crises e ideação suicida, o GAV faz o encaminhamento para atendimento com psicólogos, realizados de segunda a domingo, das 7h às 23h, por meio do telefone: 0800 750 5554.

A entidade também ministra palestras e cursos relacionados à prevenção do suicídio e valorização da vida, que podem ser solicitadas gratuitamente para serem realizadas em órgãos públicos, escolas, universidades, entidades religiosas empresas e afins.

A média de atendimentos por mês varia de 800 a 1.000 ligações. O dia da semana também é variável, porém há um discreto aumento nos fins de semana e períodos noturnos, ressalta a entidade.

Conforme Cinthia Moralles, diretora de Comunicação do GAV, por ser uma ONG sem fins lucrativos com profissionais que atendem por voluntariado, o maior desafio da Entidade está em conseguir recursos para a divulgação do trabalho realizado por eles e fundos para a construção da sede própria.

“As pessoas podem ajudar, tanto compartilhando as postagens de nossas redes sociais, como por meio de doações financeiras para podermos investir em divulgação em TV, rádios, outdoor e assim ampliar nosso alcance, fazendo com que mais pessoas saibam da existência desse serviço para que ele chegue à quem precisa. Agradecemos o apoio da Prefeitura pois, como não temos sede própria, esse espaço que nos foi cedido será de grande utilidade para que sigamos realizando os atendimentos”.