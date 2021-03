Foi publicado em diário oficial desta segunda-feira (15) o extrato do termo aditivo firmado entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP). O repasse de R$ 1,4 milhão será feito para financiar 10 leitos de unidades de tratamento intensivo (UTIs) no hospital.

A prefeitura tem mantido constante tratativas com as unidades hospitalares para aumentar o número de leitos de UTIs disponível à população, visando assim garantir o tratamento tanto de pessoas que estão infectadas pelo novo coronavírus, quanto para aqueles que necessitam de internação por quaisquer outros motivos.

“Pacientes com Covid-19, em sua forma mais grave, chegam a ficar mais de 20 dias em um leito de UTI. Desde o início da pandemia a prefeitura mais que dobrou o total de leitos que estavam disponíveis ao público há um ano.” reforça o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Ainda conforme o secretário, todas as medidas que estão sendo tomadas têm como principal objetivo a tentativa de frear a disseminação do vírus pelo município e, naqueles casos em que não houve a possibilidade de evitar a contaminação, o suporte mais adequado possível é oferecido.

Na última semana, foram abertos 12 leitos na Clínica Campo Grande, 7 semicríticos no Hospital de Câncer e 10 no Hospital do Pênfigo, e 10 leitos de UTI no Hospital EL Kadri, totalizando 39 novos leitos ativados. Há ainda a expectativa de abertura de mais 5 leitos de UTI na Santa Casa e 30 leitos de retaguarda (clínicos) no Hospital São Julião nesta semana.