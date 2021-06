Quando o consumidor entra num estabelecimento comercial para adquirir produtos de origem animal, procura observar os rótulos, visando confirmar a data de validade e outras informações importantes que garantem a qualidade da mercadoria. O papel dos órgãos de fiscalização é oferecer segurança ao consumidor, evitando doenças e custos com a saúde pública. Campo Grande possui o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), órgão da Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia), que tem por objetivo a prévia inspeção e fiscalização, sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico.

A empresa Sistema 67 Prime é um exemplo de quanto o selo do SIM é importante para alavancar as vendas, garantindo a qualidade do produto junto ao mercado consumidor. “Iniciamos há dois anos a realização desse sonho de vida, visualizando a dificuldade das pessoas em adquirir um produto diferente”, afirma o empresário Pedro Targino, proprietário da empresa. “Após ter conseguido o selo do SIM a minha vida mudou também, porque podemos dar credibilidade ao produto e o consumidor consegue observar a importância desse selo para que todos consumam os produtos com total segurança alimentar”, concluiu Targino.

O SIM/CG, já cadastrou e concedeu ou renovou o selo de inspeção a 31 empresas que trabalham nessa área de atuação. Atualmente existem pouco menos de 20 (vinte) processos em andamento de regularização para concessão do Certificado de Registro.

Importância do SIM

As empresas que receberam o selo do SIM podem vender seus produtos no âmbito do município, e o secretário da Sedesc, Rodrigo Terra, trabalha para aderir ao SISBI – Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, buscando uma equivalência junto ao Ministério da Agricultura, para que os estabelecimentos registrados no SIM/CG possam comercializar seus produtos em todo o país. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) tem trabalhado para incentivar a adesão de municípios e estados ao SISBI para garantir a qualidade dos produtos e a comercialização em todo o território nacional.

Entram nessa lista de estabelecimentos inspecionados os matadouros, frigoríficos, fábricas de conserva de produtos cárneos e de pescado, fábricas de produtos gordurosos, fábricas de laticínios, entrepostos de carnes, peixes, ovos, mel, e demais derivados de produtos de origem animal que sejam produzidos, manipulados.

No site http://www.campogrande.ms.gov.br/sedesc há um passo a passo completo para ser acessado pelas empresas que pretendem obter o Certificado de Registro no SIM/CG. Acessando a página, clicar no ícone agronegócio e buscar o item serviço de inspeção municipal. A cartilha preparada pelos técnicos do SIM orienta detalhadamente como obter o certificado.