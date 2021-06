A primeira etapa das obras de drenagem e pavimentação no Bairro Rita Vieira, com o asfaltamento de 22 ruas deve começar em agosto. A previsão é da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos a partir da homologação do resultado da licitação nesta quarta-feira (9).

A edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial traz o edital da abertura da concorrência pública para contratar a empreiteira que vai concluir a pavimentação do bairro (mais 10,2 km) e asfaltar o Park Dallas (4 km), um parcelamento vizinho ao Rita Vieira.

A licitação desta primeira etapa das obras de infraestrutura no Rita Vieira atraiu sete empresas, concorrência que garantiu redução de 16,75% no orçamento de referência que caiu de R$ R$ 18.492.560,16 para R$ 15.395.240,04.

O projeto, que prevê calçadas, sinalização horizontal e vertical, inclui 5,6 km de drenagem e execução de 14,5 km de asfalto e 4,5 km de recapeamento. A concessionária Águas Guariroba já iniciou a construção de 40 km da rede de esgoto, com.4.105 ligações domiciliares.

Nova licitação

Nesta quinta-feira está sendo aberta a concorrência pública para a segunda etapa da pavimentação do Bairro Rita Vieira e o asfaltamento do Park Dallas. O investimento previsto supera R$ 17,3 milhões.

Nos dois bairros estão programados 19,5 de km de pavimentação, beneficiando moradores de 31 ruas. As empresas participantes poderão apresentar propostas até o dia 13 de julho.

Na segunda etapa das obras de infraestrutura no Rita Vieira e no Park Dallas, entre as intervenções, está o prolongamento da Rua Nicomedes Vieira Rezende por quase um 1 km até chegar na Avenida Interlagos.

A Nicomedes que começa na Avenida Eduardo Elias Zahran será recapeada até a Rua Fernão Dias. Com a pavimentação do prolongamento será uma alternativa de tráfego para a Avenida Bom Pastor, corredor gastronômico com trânsito intenso.