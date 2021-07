A Prefeitura iniciou, nesta semana, a implantação de uma horta modelo na Incubadora de Alimentos Norman Edward Hanson, localizada no Jardim Santa Emília. No local foram preparados 15 canteiros, onde estão sendo plantados alface, cebolinha, coentro, salsa, açafrão, repolho, couve, almeirão, tomate cereja e rúcula, além do pomar para cultivo de limão e ponkan.

A horta, de 320m², implantada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), será uma unidade técnica demonstrativa para auxiliar a comunidade e os produtores no plantio e cultivo de suas hortaliças. No local, os produtores serão orientados com práticas inerentes ao trabalho: adaptação do solo (adubação), plantio de sementes e mudas, desenvolvimento vegetativo e colheita.

“Essa iniciativa em fomentar hortas nas incubadoras municipais faz parte do planejamento estratégico da Sedesc, que está finalizando a regulamentação do Plano Municipal de Agricultura Urbana, agregando ações de sustentabilidade, trabalhando com produtos orgânicos e auxiliando no desenvolvimento econômico”, afirma o secretário Rodrigo Terra, da Sedesc, destacando também que a implantação dessas hortas “vem ao encontro da proposta de mudanças na Secretaria, que está incorporando o agronegócio no próprio nome”.

A Prefeitura estuda a implantação de outras três hortas, nas incubadoras dos bairros Mário Covas, Zé Pereira e Estrela Dalva. Todo o projeto acontece em parceria com o Fundo de Assistência à Comunidade (FAC), responsável por dar destino aos alimentos produzidos, entregando a famílias em insegurança alimentar, atendidas por entidades assistenciais.

Enquanto prepara o terreno e plantio, a Sedesc treina 8 pessoas para atuarem nas hortas que serão implantadas, com meta de colheita para agosto. O projeto tem por objetivo aumentar a autossuficiência dos produtos de hortifruticultura, bem como ampliar em 50% o número de hortas em Campo Grande.