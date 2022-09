A Prefeitura de Campo Grande inaugurou nesta segunda-feira (5) a Escola Municipal Professora Aglair Maria Alves, no Bairro Coophavila II. A agenda integra o calendário festivo dos 123 anos da Capital. A unidade tem 16 salas de aula e atende 700 alunos, do 2° ao 4° ano do ensino fundamental.

A escola, entregue por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), já funcionava como extensão da EM Dr. Eduardo Olímpio Machado, no Bairro Ouro Verde. Em funcionamento desde o dia 1º de fevereiro de 2022, a unidade escolar ganha agora espaço próprio.

"A escola deixou de ser um anexo para ser uma unidade independente. Nossa gestão sempre priorizou a educação, que move e muda a vida das pessoas. Desde que assumimos, em 2017, já são 15 novas unidades inauguradas, entre obras concluídas, prédios locados e unidades que foram fechadas pelo Estado e nós assumimos e transformamos em escolas municipais. Estamos trabalhando para entregar excelência a população, assim como esta inauguração de hoje. Este é o nosso compromisso", afirmou a prefeita Adriane Lopes.

Para a inauguração, o prédio da escola foi revitalizado pelo projeto “Escolas Unidas e Revitalizadas com Amor” (Eureca), juntamente com a direção escolar. “O prédio passou por reforma e agora vamos poder inclusive aumentar o número de vagas, e atender nossos alunos da melhor maneira possível”, afirmou a secretária Municipal de Educação, Alelis Izabel de Oliveira Gomes.

A melhoria na estrutura física do prédio é elogiada pelos pais dos alunos. “Eu confio muito na escola, nos profissionais e toda equipe que trabalha aqui. Então a reforma é mais um ponto importante. Eu escolhi matricular minha filha, por ser uma escola mais próxima da nossa casa. E ver a escola tão bonita e arrumada nos deixa mais confiantes e as crianças mais felizes”, afirmou Andrea Aparecida Brasileiro.

"Meu filho está na escola desde 2020, no grupo 5. Logo iniciou a pandemia e ele foi acompanhando durante todo o período de aulas remotas, a escola mandava o material, e nossa família fazia com ele. E tudo isso fez a gente valorizar ainda mais os professores. E a reforma ficou ótima, está bem diferente, e dá pra ver que foi muito bem feito", disse Naara Vicentini.

Para o diretor da escola Hugo Turaça a reforma é uma das estratégias para acolher os alunos. “Trabalho na escola há 5 anos e estamos desde fevereiro fazendo melhorias na unidade. Esta é a primeira grande reforma, e trouxe mais aconchego para os alunos. E essa entrega é muito importante para a comunidade escolar e para o bairro”, explicou Hugo Turaça.

Nesta terça-feira (6), também como parte das comemorações do aniversário da cidade, será entregue a obra de ampliação da EM Nerone Maiolino, no Bairro Vida Nova. A escola atende 1,2 mil alunos, do grupo 4 ao 9º ano, além de oferecer a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. Com a ampliação a unidade escolar poderá oferecer mais 180 vagas para os alunos do ensino fundamental.

