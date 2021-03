A Prefeitura de Campo Grande trabalha para ampliar o número de leitos na Capital. Somente nos últimos dias foram ativados mais de 40 leitos, e no momento, temos 299 leitos exclusivos para o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta sexta-feira (12) foram ativados mais 10 leitos semi-intensivo no Hospital El Kadri. Outros 10 leitos de terapia intensiva (UTI) serão ativados no Hospital Adventista do Pênfigo.

O prefeito Marquinhos Trad explica que a Prefeitura vai intensificar ações para aumentar o número de leitos, bem como ampliar as fiscalizações para coibir o desrespeito às regras criadas para combater a Covid-19.

“Nossa preocupação principal é com a vida. Temos trabalhado para ampliar a capacidade de atendimento e também estamos pedindo a todos que sigam as regras de medidas restritivas, tão necessárias neste momento”, diz o prefeito Marquinhos Trad.

Também foram disponibilizados nas últimas semanas 12 leitos de UTI exclusivos para atendimento SUS na Clínica Campo Grande e sete leitos semicríticos para retaguarda no Hospital de Câncer Alfredo Abrão.

A abertura desses leitos é uma medida tomada com o fim de garantir que a população da Capital tenha o tratamento garantido mesmo com o aumento de casos de Covid-19 no município.

Para o superintendente-geral do Hospital El Kadri, Omar Kadri, a inauguração dos novos leitos no hospital vem trazer melhor atendimento para as pessoas.

Hoje estamos aqui junto com o prefeito Marquinhos Trad inaugurando mais 10 leitos de unidade semi-intensiva que vão ajudar no combate à Covid-19. Nós não poderíamos, neste momento, estar alheios a essa situação toda. Junto coma prefeitura conseguimos em tempo recorde mais leitos para atender a nossa população”, diz.

O presidente do Sindicato dos Médicos, Marcelo Santana Silveira, também reforçou a importância da abertura dos novos leitos.

“A abertura de novos leitos dentro de Campo Grande, dentro de Mato Grosso do Sul, vai ajudar a absorver mais os nossos doentes que estão precisando de tratamento de emergência”, diz.

Além disso, a Prefeitura de Campo Grande seguirá o decreto publicado nesta semana pelo Governo do Estado, que limita o trânsito de pessoas das 20 horas às 5 da manhã e estabelece medidas mais rígidas no combate à pandemia a partir de domingo.

Abaixo, os principais pontos do decreto publicado na quarta-feira: