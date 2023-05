Prefeitura informa desvios para acesso ao Hospital São Julião

Em virtude das obras de recuperação de trecho da pista da Rua Lino Villacha, que dá acesso ao Hospital São Julião, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informa o acesso modificado.

Segundo a Secretaria, o motorista que vier pelo trecho não interditado da Rua Lino Vilacha, deverá seguir pela Rua Faride George até a altura da Rua Elias Catan, onde deverá pegar a direita até o acesso ao hospital.

As equipes da Sisep iniciaram os trabalhos de recuperação da via, onde na última terça-feira (9) as águas da chuva derrubaram parte da pista de rolamento, resultando em uma erosão do terreno onde se assenta a pista. Os serviços continuam nos próximos 20 dias, conforme a previsão do tempo siga estável sem chuvas, o que compromete a execução dos serviços.