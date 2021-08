Após duas semanas com execução das obras de drenagem e terraplanagem, a Prefeitura deu início pela Rua Theóphilo Alves Dias, a primeira frente de pavimentação no Rita Vieira. A chegada do asfalto, esperada há mais de 20 anos pelos moradores, na semana em que Campo Grande completa 122 anos, foi “um presente de aniversário que a população do bairro aguardava há muito tempo”, avalia dona Conceição Rodrigues.

Tanto a Conceição, quanto seu vizinho Roberto Rodrigues, desabafaram que estavam descrentes de que a obra sairia do papel. “Só passei a acreditar que desta vez o bairro seria atendido quando as equipes da empreiteira começaram a trabalhar”, admite Roberto. “Há décadas recebemos visitas de gente que falava que ia fazer e a frustração era constante. São mais de 20 anos ouvindo promessas. É sem dúvida um momento muito importante para todos nós aqui da região”.

No Rita Vieira, onde a obra deve ser concluída em 18 meses, 54 ruas serão asfaltadas (a soma das duas etapas que serão feitas de forma simultânea), além de estar previsto o recapeamento de 6 vias : Assunção, Vera Cruz, Mariza Ribeiro, Rio Bonito, Avenida Garimpo e Paraisópolis.

Segundo técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), as obras no Rita Vieira também terão impacto no sistema viário de bairros vizinhos como o Santo Eugênio, Universitário e Dr. Albuquerque. Com a pavimentação do prolongamento da Rua Nicomedes Vieira, a via passará a ser um eixo de ligação entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e Interlagos , alternativa a Bom Pastor, tradicional corredor gastronômico que será revitalizado no ano que vem. A Nicomedes Vieira, no trecho em que atravessa o Bairro Vilas Boas, da Zahran até a Fernão Dias, está na programação de recapeamento deste segundo semestre.

Com a obra no Rita Vieira, será complementado o recapeamento na Rua Paraisopolis, que é uma opção de tráfego para quem está na Zahran entrar na Rua Santana (já recapeada), chegar até a a rodoviária ou a Avenida Guaicurus, no Bairro Universitário.