Após 10 anos de entraves para liberação dos recursos, adequações do projeto, a Prefeitura inicia as obras de controle de erosão na nascentes do Córrego Gameleira, na saída para São Paulo, às margens da Avenida Gury Marques. Além de praticamente secar um trecho extenso do Córrego, reduzido a um filete de água no fundo da cratera que tem 6 metros de profundidade por 20 metros largura, o avanço da voçoroca coloca em risco um trecho da avenida, a sede campo de sindicato dos eletricitários e até mesmo um residencial, o Novo Século.

Nos últimos 4 anos a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), conseguiu conter o avanço do buraco despejando milhares de caminhões de aterro. Paralelamente foi concluída a implantação de 2 km de drenagem na Cidade Morena, bairro mais acima, outra margem da Gury Marques. A tubulação reduziu a velocidade da enxurrada que atravessa pela tubulação sob a avenida antes de desembocar no córrego e arrancava o barranco do córrego.

O controle da erosão permitiu a adotar uma solução de engenharia mais barata. Ao invés de uma barragem de nove metros, um vertedouro de cinco metros, em forma de tulipa, será feito um dissipador de energia (uma espécie de escada para reduzir a velocidade da água) logo após a travessia da avenida. O buraco será parcialmente aterrado e sobre ele está programada a construção de 14 barragens ao longo do buraco com 1,5 metro de altura.

De acordo com o secretário adjunto de Infraestrutura, Ariel Serra, quando a água da chuva atingir a cota máxima suportada pela barragem, o excedente vai cair neste vertedouro, espécie de poço profundo, e voltará ao curso normal do córrego, por onde escoará sem ampliar a voçoroca. Segundo ele, a cratera aberta será fechada gradativamente com o próprio sedimento retido na barragem.

A obra chegou a ser licitada há quatro anos, mas não foi levada adiante porque na época a empreiteira vencedora da concorrência desistiu do contrato.