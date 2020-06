Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta semana obras de infraestrutura no Jardim Tijuca. A obra foi dividida em dois lotes, somando 465 metros de drenagem e 2,1 quilômetros de pavimentação. O projeto prevê a pavimentação de trechos no quadrilátero formado pelas ruas Severino Pinheiro e Bartolomeu Mitre , Saint Romain, Diego Alvares e as transversais, Visconde de Suassuna , Tabira e Alfredo Lisboa. Equipes da empreiteira que vai executar a obra já estão trabalhando na abertura de valetas para implantação da tubulação de drenagem. O bairro tem uma população de 12 mil moradores.