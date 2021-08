A Prefeitura de Campo Grande deu a largada para as obras de infraestrutura que serão executadas no Rita Vieira, bairro da região urbana do Bandeira, que concentra uma população de 10 mil habitantes. Está em andamento o primeiro trecho dos 5,6 km de drenagem previstos no projeto .

O serviço começou pela Luiz Alves, onde estão programados 510 metros de drenagem para captar a enxurrada que desce da parte alta do bairro, a partir da Rua Ana Basília até a Rua Assunção, por onde escoará pela drenagem existente.

Com a chegada dos trabalhadores e dos equipamentos da empreiteira responsável pela obra, a rotina dos moradores foi alterada para abertura das valetas, com 2,5 metros de profundidade abrindo caminho para os tubos de 1,5 metro de diâmetro. “Moro no bairro há 4 anos . O asfalto representa qualidade de vida e valorização”, comenta a dona de casa Maria de Lourdes.

A pavimentação do Rita Vieira foi dividida em dois lotes. Este primeiro abrange 22 ruas, onde serão executados 14,5 km de asfalto e 4,5 km de recapeamento nas ruas Assunção, Vera Cruz , Rio Bonito, Avenida Garimpo e Rua Mariza Ribeiro. Em outubro, está previsto o início das obras do lote 2, com mais 10 km de pavimentação, beneficiando o restante do bairro e mais 4 km no Park Dallas, parcelamento vizinho.

Além de drenagem e asfalto, o bairro está recebendo 40 km de rede de esgoto, com 4.105 ligações domiciliares. A Infraestrutura será completada com calçada e sinalização horizontal e vertical.

Na segunda etapa das obras de infraestrutura no Rita Vieira e no Park Dalas, entre as intervenções previstas, está o prolongamento da Rua Nicomedes Vieira Rezende por quase um 1 km, até chegar na Avenida Interlagos.

A Nicomedes, que começa na Avenida Eduardo Elias Zahran, será recapeada até a Rua Fernão Dias . Com a pavimemtação do prolongamento, a Nicomedes será uma alternativa de tráfego para a Avenida Bom Pastor, corredor gastronômico com trânsito intenso. No mês passado, a Prefeitura concluiu o prolongamento da Avenida Rita Vieira, ligação do bairro com a Avenida Guaicurus, a estação rodoviária e a região do Universitário.