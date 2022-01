A Prefeitura Municipal de Campo Grande iniciou nesta quinta-feira (30), a instalação de tendas e consultórios temporários nas dez unidades de urgência e emergência do município. A medida é uma resposta ao crescimento de pacientes com sintomas respiratórios que têm aparecido nas UPAs e CRSs da Capital.

Durante reunião com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e o prefeito Marquinhos Trad, ficou definida a instalação destas tendas a partir de hoje, com o objetivo de evitar uma desassistência nos atendimentos a pacientes com síndromes gripais. “Não vamos incorrer no mesmo erro que outras cidades do país, que perceberam o aumento no número de pacientes com gripe, mesmo em dezembro e deixou para tomar atitudes tarde demais”, garante o Prefeito.

Estas tendas estão sendo instaladas nas áreas externas das unidades, visando evitar contaminação cruzada de pacientes que não possuam sintomas respiratórios. “Será adotada a mesma estratégia que é utilizada com a Covid-19, onde quem é sintomático respiratório estará um local arejado para não colocar nenhum outro paciente em risco de contaminação”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

A instalação dos consultórios temporários é possível graças a uma parceria da Sesau com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e com a Fundação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

Para garantir o atendimento de qualidade e seguro à população, em alguns locais será necessária a interdição das vias em frente às unidades de saúde, como é o caso da UPA Universitário, UPA Vila Almeida, UPA Coronel Antonino e CRS Nova Bahia. Em todos estes locais, mesmo com interrupção do trânsito, o acesso ao bairro e demais regiões não será prejudicado.

O secretário de saúde espera que toda a estrutura esteja finalizada até o início da próxima semana, garantindo a qualidade no atendimento à população.

Confira os trechos de interdição: