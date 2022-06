Nem a chuva que cai sobre Campo Grande desde essa quarta-feira impediu a Prefeitura de Campo Grande de iniciar a montagem das barracas e dos equipamentos para os shows que irão animar o 20º Arraial de Santo Antônio, que retorna de maneira presencial após dois anos de edições on-line. Desde ontem, as equipes seguem firmes nos preparativos na Praça do Rádio.

A mais tradicional festa junina da cidade começa nesta sexta-feira (10), a partir das 18h. A abertura do evento será marcada pela homenagem à “Dama do Rasqueado” e embaixadora da Cultura de Campo Grande, Delanira Pereira Gonçalves – mais conhecida como Delinha.

Na ocasião, a prefeita Adriane Lopes fará a entrega de uma placa pelos mais de 60 anos de contribuições da cantora à cultura de Mato Grosso do Sul. Por ainda estar se recuperando de problemas de saúde, Delinha será representada por seu filho.

O secretário municipal de Cultura e Turismo Max Freitas, que acompanhou nesta manhã de quinta-feira(9) a montagem das barracas de comidas e de artesanatos, enfatizou que a festa promete movimentar a economia do município, gerando empregos e fortalecendo a cultura tradicional da capital.

Quanto à comercialização de produtos típicos, serão 25 tendas de diferentes entidades oferecendo comidas, bebidas e artesanatos. Quem também vai marcar presença na parte gastronômica é o famoso bolo de Santo Antônio e as 500 alianças que foram espalhadas entre os potes. Além disso, a Concha Acústica Família Espíndola está sendo preparada para receber inúmeras atrações musicais, variando entre sertanejo, forró e até mesmo samba.

Outra ação que promete agitar os campo-grandenses é o sorteio no domingo (12) dos violões autografados que foram doados pelo Grupo Tradição, a dupla Maria Cecília e Rodolfo e os cantores Luan Santana e Michel Teló. Os premiados serão escolhidos entre as pessoas que participarem da 6ª Campanha do Agasalho do FAC, e que levarem a doação de agasalho ou cobertor diretamente à Central de Atendimento ao Cidadão, onde poderá trocar cada peça por um cupom e depositar na urna instalada naquele local. A ação visa incentivar a população a ajudar aqueles que precisam de roupas de frio, principalmente durante o inverno. Vale ressaltar que todos os órgãos municipais também são pontos de coleta das doações.

Ao todo, serão quatro dias de festa no Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, com apresentações de quadrilhas, shows e missas. Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA –10/06

João Lucas & Valter Filho

Munhoz & Mariano

SÁBADO – 11/06

Aurélio Miranda

Renato & Renan

SambaPop

• Magron Escobar

• Grupo Uirapuru.

DOMINGO – 12/06