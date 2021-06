A Prefeitura de Campo Grande iniciou pela Rua Argemiro Fialho, no Bairro Nova Bandeirantes, uma nova frente de recapeamento que se estenderá por 15 quilômetros, abrangendo 17 ruas de diferentes regiões urbanas da cidade.

“Esta manutenção é necessária porque o asfalto atual tem mais de 30 anos e está bastante danificado”, comenta o empresário Paulo Mussi, residente há 40 anos na região. Esta via, além de veículos de passeio, recebe o tráfego pesado de caminhões tanque com combustível vindos das bases de abastecimento localizadas na Avenida Duque de Caxias.

O planejamento desta etapa abrange aplicação de asfalto novo nas ruas mais movimentadas entre os bairros Nova Bandeirantes e Taveirópolis. Além da Argemiro Fialho, serão recapeadas as avenidas Tiradentes e a Joaquim Dornelas, além das ruas Franklin Roosevelt (acesso à Vila Militar da Base Aérea) e Melvin Jones (acesso ao conjunto União).

O projeto vai complementar a recuperação da malha viária iniciada no ano passado com recursos do Finisa (que abrangeu quase 30 km). Com recursos do Orçamento Geral da União estão sendo feitos mais 35 km de recapeamento.

No Guanandi receberá asfalto novo a Rua Barra Mansa, principal via comercial do bairro, que aos domingos recebe uma das mais movimentadas feiras livres da cidade. O serviço se estenderá por 1,5 km, desde a Avenida Manoel da Costa Lima até a Rua Urubupungá, que também será recapeada, numa extensão do projeto da revitalização da Avenida Marechal Deodoro, em andamento.

Perto dali, receberão asfalto novo na Coophamat, as ruas Guararapes (principal via comercial do residencial) e Tenente Antônio João Ribeiro.

Outra via de grande movimento que será recapeada é a Rua Bonsucesso. A intervenção terá início na Avenida Ernesto Geisel, atravessará o Marcos Roberto e terminará na Rua Jasmim (no Jockey Clube, já recapeada), por onde se chega a Via Morena, perto do Parque de Exposição Laucídio Coelho.

Na região urbana do Lagoa, com o recapeamento das ruas Fátima do Sul e Península, o acesso a Coophavila 2 terá asfalto novo, complementando serviço feito no trecho inicial, a Rua Souto Maior.

Na região urbana do Bandeira será complementado o recapeamento da Avenida Três Barras (entre a Rua Conselheiro Furtado e a rotatória com a Avenida Gabriel Del Pinto). Faltará apenas o trecho da rotatória com a Avenida José Nogueira Vieira, onde haverá reordenamento do trânsito.

Também receberá nova capa asfáltica nesta região, as ruas Estrela do Sul (prolongamento da Rodolfo José Pinho) e Nicomedes Vieira Rezende, paralelas a Avenida Bom Pastor. No Residencial Maria Aparecida Pedrossian serão recapeadas as ruas Manoel Oliveira Gomes e Arlecaliense Alves, além da Avenida Orlando Daros.

Rua dos Democráticos (Bairro Santo Eugênio)

Outras frentes

Além do recapeamento na Argemiro Fialho, nesta quinta-feira está sendo concluído o serviço na Rua dos Democráticos (no Santo Eugênio) e iniciado os remendos na Rua Victor Meirelles, no mesmo bairro, que também receberá asfalto novo. Nos últimos 90 dias, a Prefeitura executou 26 quilômetros de recapeamento em vários

bairros da cidade.

Recapeamento ETAPA 2:

Região Urbana do Anhanduizinho – ruas Barra Mansa e Bom Sucesso

Região Urbana do Bandeira – Rua Manoel de Oliveira Gomes, Arlecaliense Alves, Avenidas Orlando Daros e Três Barras, ruas Estrela do Sul e Nicomedes Vieira Rezende

Região urbana do Lagoa – ruas Fátima do Sul, Península, Argemiro Fialho, Tiradentes, Melvin Jones, Joaquim Dornellas, Guararapes, Tenente Antônio Ribeiro e Franklin Roosevelt