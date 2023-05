Prefeitura inicia o mês de maio com reforço nas equipes de manutenção e zeladoria

Foto: Denilson Secreta

Com reforço nas equipes de serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a Prefeitura de Campo Grande inicia o mês de maio com a intensificação nas operações de tapa-buracos, limpeza de bocas de lobo e demais serviços públicos de infraestrutura.

Nesta primeira semana de maio, estão programados pela Sisep, manutenções nos equipamentos de drenagem (bocas de lobo, sarjetas, reparo de meio fio) nas sete regiões, com concentração nos bairros do Núcleo Industrial, Cruzeiro, Monte Castelo, Amambaí, Vila Carvalho, São Francisco, Nova Lima e Vila Nasser, além do Centro.

No tapa-buracos, serviço mais intensificado entre todos para recuperar os danos causados pelas chuvas, as equipes estão trabalhando com a capacidade dobrada, visto ser necessário devolver a mobilidade e a segurança tão afetadas pelas chuvas. Os bairros com maior concentração de trabalhos no período são a Vila Carvalho, Aero Rancho, Amambaí, Jardim Paulista, Vila Progresso, Jardim Centenário, Santo Antônio, Jardim Panamá, Vila Bandeirantes, Vila Belo Horizonte, Nova Lima, Jardim Anache, Moreninha II e ardim Leblon. A meta da prefeitura é de que no menor tempo possível, estejam reparadas todas as ruas por onde passam transportes coletivos e vias com tráfego intenso.

Os trabalhos de manutenção de vias não pavimentadas também seguem em toda a cidade, intensificadas nos bairros mais críticos identificados dia a dia através das solicitações feitas pela população através dos canais oficiais do município no Fala CG 156 (App, telefone e internet) e pelas próprias equipes da prefeitura. Nesta semana estão previstos patrolamento e/ou cascalhamento no Rivera Park (29kms de ruas), Jardim Itamaracá (32 kms), Nova Campo Grande (32 kms).

Todos esses serviços podem ser solicitados pela população através dos canais oficiais do município no Fala Campo Grande disponível no telefone 156, pelo App ou no endereço eletrônico