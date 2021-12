As obras de revitalização da Avenida Calógeras foram iniciadas com a implantação do primeiro trecho dos 2.631 metros de drenagem, projetados para toda extensão da via. Está sendo feita a tubulação, que começa na metade da última quadra da avenida, para conexão com a rede existente na Rua Diana, por onde a enxurrada vai escoar até a Avenida Salgado Filho. As obras estão sendo feitas na pista rente ao muro do Cemitério Santo Antônio e, assim, não há necessidade de interdição do trânsito.

O projeto prevê a execução de 3,5 km de recapeamento, abrangendo toda extensão da Calógeras, implantação de 1.540 metros de ciclovia, corredor do transporte coletivo, além de 5 estações de embarque e desembarque. A Avenida integra o corredor sul do transporte coletivo, ligação do centro da cidade a partir da Avenida Mato Grosso, com o terminal Morenão.

Depois de feita esta drenagem, a frente de serviço será deslocada uma quadra abaixo. Serão feitos 157 metros de rede, entre as ruas Mario Corrêa e João Pedro de Souza. Na sequência, a tubulação subirá a Calógeras, a partir da Avenida Fernando Correa da Costa até a Rua Severino de Queiroz. Neste ponto, subirá um ramal para conexão com a drenagem da 14 de Julho e haverá outro de tubulação entre as ruas das Hortênsias e Liberdade, onde será feito novo ramal para se conectar com outro trecho da drenagem da 14.

No trecho mais central, entre a Afonso Pena e a Maracaju, haverá trechos de drenagem para captar a água que desce das vias transversais.

Com a ciclovia projetada, os ciclistas poderão trafegar com mais segurança desde o Aeroporto Internacional, pela ciclovia da Avenida Duque de Caxias, prosseguir pela da Afonso Pena e, no futuro, chegar até a entrada das Moreninhas, com a ciclovia projetada para a Avenida Costa e Silva que se conectará com a existente na Gury Marques.

Outros corredores

Os corredores de transporte estão previstos no plano municipal de mobilidade urbana em vigor desde 2015. São 69 quilômetros de pistas exclusivas para os ônibus trafegarem entre os terminais Guaicurus, Morenão (Região Sul da cidade), General Osório e Nova Bahia (Região Norte), passando pelo Centro da cidade. O Corredor Sudoeste liga os terminais Aero Rancho e Bandeirantes ao Centro da cidade.

Segundo os técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, com as pistas exclusivas, os ônibus deixam de disputar espaço no trânsito com os demais veículos. Com isto, a expectativa é aumentar em até 62% a velocidade média (de 16 para 25 km/h) dos coletivos. O resultado será tempo de espera menor para o usuário, sem necessidade de aumentar a frota, o que encarece o custo final da tarifa.

A Rua Bahia, primeira etapa do Corredor Norte, já está recapeada entre as avenidas Afonso Pena e Coronel Antonino.

O Corredor Norte vai ligar o Centro da cidade, a partir do cruzamento com a Avenida Afonso Pena, aos terminais General Osório e Nova Bahia. Com recursos do Avançar Cidades serão implantados os corredores nas avenidas Coronel Antonino, Cônsul Assaf Trad, ruas Alegrete e 25 de Dezembro. A Avenida Mato Grosso já foi recapeada e deve ter corredor exclusivo para os ônibus.

Já estão em andamento as obras na Rui Barbosa, corredor Sul bairro/centro, ligação do Terminal Morenão com a Avenida Mato Grosso. O corredor de ônibus será entre as avenidas Fernando Correia da Costa e a Avenida Mato Grosso.

O projeto prevê novo paisagismo, arborização, calçadas, câmeras de monitoramento e Wi-Fi no trecho entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Cândido Mariano, além do recapeamento dos 7,3 km de extensão que começa perto da Universidade Federal (onde tem o nome de Montese) e termina na confluência com a Avenida Rachid Neder.

No trecho que começa perto da universidade e vai até a Fernando Correa da Costa, dos 1.637 metros de drenagem previstos, 857 metros estão prontos. Já começou a serem refeitas as alças de acesso à rotatória. No trecho entre a Fernando Correa da Costa e a Rachid Neder, a drenagem foi feita e estão prontos 715 metros de recapeamento (entre a Fernando Correa da Costa e a 7 de Setembro; da Mato Grosso até a Rua Pernambuco).

Em 2022 será licitado o corredor de ônibus entre os terminais Guaicurus ( avenida Gury Marques) e Morenão ( Avenida Costa e Silva), últimos trechos do Corredor Sul.

No corredor sudoeste, ligação com os terminais Aero Rancho e Bandeirantes, já foram recapeadas as ruas Guia Lopes, Brilhante, Avenida Bandeirantes e está em andamento a obra na Avenida Marechal Deodoro.