Agora, estão sendo financiados mais 10 projetos. Quatro deles são pelo Fomteatro: a Mostra Campo Grande de Teattro de Bonecos, do grupo Deslimites; “Mulheres em Cenas – Manutenção do Grupo Casa”, do grupo Teattro Casa; “Eu preciso que vocês me escutem”, de André Tristão Artero”; e “Os Bocós e Suas Andanças”, de Marcelo Carvalho Leite.

Já no edital do Fmic estão: “Signo Fogo”, musical do grupo Sampri; Projeto Dançar/Sobre Nós, de Francisco de Assis Souza Silva; artesanato de Cleber Ferreira de Britto com “Onça Pintada Arte Criativa”; projeto de capoeira “Ao som do berimbau”, de Antônio Marcos de Lima; apresentação de dança “Sala de Visita #umanenhumaqualqueruma, de Jackeline Mourão Nunes; e o espetáculo multilinguístico “Cerrado Abierto – Fazendo arte com crianças de ontem, de hoje e de amanhã”, de Renata Leoni.

Renata trabalha no segmento da dança há mais de 30 anos, seja performando ou atuando como produtora e gestora cultural. Ela falou mais sobre a importância em apoiar projetos como esse para fomentar a arte em Campo Grande.

“O mais importante, ao meu ver, é a sua continuidade (dos editais) para que, ao longo do tempo, os gestores da cultura, produtores culturais, artistas e os públicos possam construir uma relação de troca permanente, com o crescimento, o aprimoramento e a qualificação dessa rede da cultura local, um alimentando o outro. Eu acho que assim podemos melhorar cada vez mais o processo de escolha dos projetos, para que sejam mais efetivos, isto é, que deem mais resultado para comunidades”, comenta Renata.

Tornar a cultura e o lazer mais acessíveis à população é justamente uma das marcas da atual gestão municipal. E segundo o secretário titular da Sectur, Max Freitas, os editais são fundamentais para o processo de profissionalização da classe artística. “Aos poucos estamos honrando o compromisso firmado para o pagamento das propostas contempladas no Fmic e no Fomteatro. São projetos de qualidade que merecem estar nas ruas e, principalmente, chegar até as sete regiões e aos distritos de Campo Grande, como nós temos feito com nossos festivais”, finaliza Max.

Nos próximos dias mais habilitados pelo Fmic e pelo Fomteatro devem receber suas premiações, e as apresentações produzidas como contrapartida serão divulgadas pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio do @secturcg.